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25 июня 2024, 14:34 Читати українською

Через «Дию» перерегистрировали около 122 тысяч транспортных средств — МВД

Через «Дию» в Украине уже было перерегистрировано около 122 тысяч транспортных средств. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, передает Укринформ.

Через «Дию» в Украине уже было перерегистрировано около 122 тысяч транспортных средств.
Фото: freepik.com

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«Начиная с 20 декабря прошлого года, когда была введена эта функция, и по состоянию на сегодняшний день перерегистрировано около 122 тысяч транспортных средств (через „Дию“ — ред.). Когда мы называем эту цифру, то мы говорим о 2 лицах — это покупатель и продавец. То есть фактически 244 тысячи граждан уже не обращались в сервисные центры, а получили услугу онлайн», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, для каких групп транспортных средств доступна эта услуга, в частности, о том, что так нельзя перерегистрировать, например микроавтобусы или грузовые авто, замминистра пояснил, что речь идет о транспортных средствах категории В и мопедах.

«Так как транспортные средства, в которые помещаются 8 пассажиров и водитель, они еще могут быть перерегистрированы (через „Дию“ — ред.). Если больше человек — они (эти транспортные средства — ред.) должны быть перерегистрированы непосредственно во время посещения сервисного центра», — отметил Тимченко.

Читайте также: В «Дие» снова работает услуга перерегистрации авто и обмена водительского удостоверения

Напомним

Бета-версию услуги перерегистрации авто в приложении «Дия» запустили в октябре 2023 года. Отмечалось, что услуга будет доступна легковым автомобилям, мотоциклам и мопедам.

Продавцу нужно оформить договор в «Дие» и поделиться QR-кодом или ссылкой с покупателем, который, ознакомившись с документом, должен выбрать номерные знаки и техпаспорт.

К тому же во время сделки осуществляется автоматическая проверка, которая должна оградить клиента от приобретения находящегося в розыске угнанного авто или транспортного средства. Номера и техпаспорт могут доставить в почтовое отделение или курьером на дом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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