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25 июня 2024, 13:55 Читати українською

Трамп в случае победы будет побуждать Украину к переговорам с Кремлем или США прекратят помощь — Reuters

В штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа разработали план, который должен быстро закончить войну в Украине. Советники Трампа хотят посадить за один стол переговоров россию и Украину. Если кто-нибудь из сторон откажется, то США будет влиять на нее. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

В штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа разработали план, который должен быстро закончить войну в Украине.

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Трамп будет готов полностью прекратить поддержку Украины, если Киев откажется разговаривать с путиным. В случае отказа Кремля от переговоров США увеличат предоставление оружия и денег для Киева.

Главная цель таких переговоров — прекращение огня и замораживание конфликта на тех линиях, которые будут существовать в тот момент.

По словам собеседников издания, сам Трамп в целом уже одобрил подобный план.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация, что путин через посредников пытались договориться с США об окончании войны. Официально в Кремле также заявляли, что готовы к переговорам, но при условии, что стороны будут учитывать «реальную ситуацию на месте».

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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tckgoblinu
tckgoblinu
25 июня 2024, 14:17
#
Такий крок Трампа передбачуваний, за винятком одного «але», він очевидно не розуміє, що ще є ЄС, союз більше зацікавлений в припиненні війни в Україні, бо війна відбувається в Європі, а не на материковій частині Америки, плюс, ну, добре, США припиняють постачання зброї України, чи збробить те саме ЄС? Ні, бо для ЄС наслідки таких дій будуть важчі, ніж для США.

Чи може США похитнути свій статус домінуючої країни на світовій арені? Цілком.

Америка вже показала себе, коли під час Другої світової війни фактично розбагатіла і де факто стала лідером світової економіки, коли США надавали в кредит допомогу Європі, при цьому ці «кредити» не виходили за межі США, а на них створювалися нові фабрики, відповідно і робочі місця, де вироблялося все необхідне для Європи, тобто США розвиваючи власну економіку ще отримувало за це кошти від Європи.

Проблема одна, рано чи пізно війна закінчиться і світ буде пам`ятати таку «велику» і «сильну» Америку, котра в один момент злякалася, ну і Україна рано чи пізно вступить до ЄС, і дуже велике питання, які стосунки будуть після такого кроку від Трампа між США і ЄС, очевидно, що країнам ЄС такі дії Трампа не сподобаються, що спричинить протиріччя між ними, плюс ЄС давно хоче позбутися протекторату США і бути повністю самостійним гравцем, це також не грає на руку США.
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tckgoblinu
tckgoblinu
25 июня 2024, 14:22
#
Плюс ті хто цікавиться фінансами знають, що в результаті жадібності США і була по суті відмінена Бреттон-Вудська система, коли спочатку всі валюти були прив`язані до долара США, а долар США був в свою чергу прив`язаний до золота, але США все ж друкували більше доларів, котрі вже не були забезпечені золотом і коли про це стало відомо на широкий загал, то Бреттон-Вудську систему відмінили, з тих пір долар втратив понад 95% своєї купівельної спроможності.

Відтак США вже мінімум двічі за останні 100 років показало себе з жадібного до грошей боку, а зважаючи на постійно зростаючий зовнішній борг США, можливо в осяжному майбутньому якраз ЄС займе лідерську роль в світовій економіці, скинувши з трону США.
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tckgoblinu
tckgoblinu
25 июня 2024, 14:25
#
«Трамп буде готовий повністю припинити підтримку України, якщо Київ відмовиться розмовляти з путіним. У разі відмови Кремля від перемовин, США збільшать надання зброї та грошей для Києва.»

Гра в «великого тата» дотепна, але не актуальна. Сісти за стіл переговорів з пукіним то сядуть, але чи домовляться на якихось умовах? Не факт, якщо тиснути на будь-яку сторону щодо прийняття невигідних умов — ця сторона пошле Трампа на три літери, і все. США звісно сильні і мають вагу в світі, але не настільки, щоб хтось під їх тиском приймав очевидно невигідні умови.

Плюс, а де буде проходити така зустріч? На цій зустрічі очевидно має бути присутній особисто пукін, інакше знаючи традиції орків порушувати свої зобов`язання, такі домовленості без нього він сам потім і визнає недійсними і продовжить війну. А в будь-якій цивілізованій країні пукіна заарештують.
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tckgoblinu
tckgoblinu
25 июня 2024, 14:26
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«у Кремлі також заявляли, що готові до перемовин, але за умови, що сторони будуть враховувати „реальну ситуацію на місці“»

Сенс цих домовленостей?)0))))

Ну буде заморозка війни, перепочинуть і років за 10 підуть далі, а може і через 5 років підуть далі)

Плюс Китай в чергове побачить слабкість США перед реальними викликами і забере військовим шляхом Тайвань.
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+41
Riojas
Riojas
25 июня 2024, 14:38
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В общем это правильно. Если у вас есть рабочий план, как изменить ситуацию на земле в нашу пользу — давайте его заслушаем. Ещё было бы здорово решить вопрос существования людей зимой без отопления.
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KValera
KValera
25 июня 2024, 15:02
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Riojas. Кац предлагает сдаться?
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veritas69
veritas69
25 июня 2024, 15:38
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Ні, ви що. всі потужно переможемо за Донецьк та Євпаторію.
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