Трамп в случае победы будет побуждать Украину к переговорам с Кремлем или США прекратят помощь — Reuters

В штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа разработали план, который должен быстро закончить войну в Украине. Советники Трампа хотят посадить за один стол переговоров россию и Украину. Если кто-нибудь из сторон откажется, то США будет влиять на нее. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.