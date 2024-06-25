В штабе кандидата в президенты США Дональда Трампа разработали план, который должен быстро закончить войну в Украине. Советники Трампа хотят посадить за один стол переговоров россию и Украину. Если кто-нибудь из сторон откажется, то США будет влиять на нее. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Трамп в случае победы будет побуждать Украину к переговорам с Кремлем или США прекратят помощь — Reuters
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Трамп будет готов полностью прекратить поддержку Украины, если Киев откажется разговаривать с путиным. В случае отказа Кремля от переговоров США увеличат предоставление оружия и денег для Киева.
Главная цель таких переговоров — прекращение огня и замораживание конфликта на тех линиях, которые будут существовать в тот момент.
По словам собеседников издания, сам Трамп в целом уже одобрил подобный план.
Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация, что путин через посредников пытались договориться с США об окончании войны. Официально в Кремле также заявляли, что готовы к переговорам, но при условии, что стороны будут учитывать «реальную ситуацию на месте».
Комментарии - 7
Чи може США похитнути свій статус домінуючої країни на світовій арені? Цілком.
Америка вже показала себе, коли під час Другої світової війни фактично розбагатіла і де факто стала лідером світової економіки, коли США надавали в кредит допомогу Європі, при цьому ці «кредити» не виходили за межі США, а на них створювалися нові фабрики, відповідно і робочі місця, де вироблялося все необхідне для Європи, тобто США розвиваючи власну економіку ще отримувало за це кошти від Європи.
Проблема одна, рано чи пізно війна закінчиться і світ буде пам`ятати таку «велику» і «сильну» Америку, котра в один момент злякалася, ну і Україна рано чи пізно вступить до ЄС, і дуже велике питання, які стосунки будуть після такого кроку від Трампа між США і ЄС, очевидно, що країнам ЄС такі дії Трампа не сподобаються, що спричинить протиріччя між ними, плюс ЄС давно хоче позбутися протекторату США і бути повністю самостійним гравцем, це також не грає на руку США.
Відтак США вже мінімум двічі за останні 100 років показало себе з жадібного до грошей боку, а зважаючи на постійно зростаючий зовнішній борг США, можливо в осяжному майбутньому якраз ЄС займе лідерську роль в світовій економіці, скинувши з трону США.
Гра в «великого тата» дотепна, але не актуальна. Сісти за стіл переговорів з пукіним то сядуть, але чи домовляться на якихось умовах? Не факт, якщо тиснути на будь-яку сторону щодо прийняття невигідних умов — ця сторона пошле Трампа на три літери, і все. США звісно сильні і мають вагу в світі, але не настільки, щоб хтось під їх тиском приймав очевидно невигідні умови.
Плюс, а де буде проходити така зустріч? На цій зустрічі очевидно має бути присутній особисто пукін, інакше знаючи традиції орків порушувати свої зобов`язання, такі домовленості без нього він сам потім і визнає недійсними і продовжить війну. А в будь-якій цивілізованій країні пукіна заарештують.
Сенс цих домовленостей?)0))))
Ну буде заморозка війни, перепочинуть і років за 10 підуть далі, а може і через 5 років підуть далі)
Плюс Китай в чергове побачить слабкість США перед реальними викликами і забере військовим шляхом Тайвань.