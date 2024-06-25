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25 июня 2024, 13:02 Читати українською

Nvidia потеряла рыночную стоимость более чем на $500 миллиардов

В понедельник, 24 июня, акции производителя чипов Nvidia упали почти на 7%, из-за чего стоимость компании снизилась более чем на $500 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

В понедельник, 24 июня, акции производителя чипов Nvidia упали почти на 7%, из-за чего стоимость компании снизилась более чем на $500 млрд.
Фото: wikipedia.org

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Рыночная стоимость Nvidia упала до $2,91 трлн, что примерно на $550 млрд меньше по сравнению с пиком в четверг, 20 июня.

На прошлой неделе Nvidia обошла Microsoft и Apple и стала самой дорогой компанией в мире, но с тех пор она вернулась на третье место.

Компания Nvidia, чья лишь прибыль вызвала примерно треть роста индекса S&P 500 в 2024 году, теперь упала примерно на 16% от своего внутридневного максимума в $140,76, достигнутого в прошлый четверг.

Беспокойство по поводу роста индекса Nvidia — он вырос почти на 140% в 2024 году — усилилось в последние недели, и некоторые аналитики предупреждают, что достаточно большая распродажа акций производителя микросхем может вызвать более масштабный спад на рынке.

«Если Nvidia достаточно сильно скорректируется в ближайшие месяцы, то индексу (S&P 500, — ред.) будет очень трудно продолжать расти», — заявил Барри Баннистер, главный стратег по акциям Stifel.

«И Nvidia замедлится», — добавил он, имея в виду значительный рост доходов компании.

Падение акций

Отмечается, что падение акций Nvidia в понедельник произошло после того, как в пятницу, 21 июня, стало известно о том, что исполнительный директор и соучредитель компании Дженсен Хуанг продал акции почти на $95 млн. Соглашения являлись частью ранее запланированного плана продаж по правилу 10b5−1, созданного в марте, как свидетельствуют документы.

Быстрый рост акций Nvidia побудил некоторых скептически настроенных наблюдателей провести сравнение с Cisco, производителем сетевого оборудования, на короткое время ставшим самой дорогой компанией в мире на пике бума доткомов в марте 2000 года.

В следующем году Cisco потеряла примерно 80% своей стоимости, поскольку пузырь лопнул и телекоммуникационные группы сократили свои расходы на инфраструктуру широкополосной связи.

Падение акций Nvidia повлияло на более широкий сектор производства микросхем:

  • индекс PHLX Semiconductor Index упал почти на 7% за последние три торговых сессии;
  • Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, в понедельник упал на 1,1%.

Nvidia повлияла на более широкий фондовый рынок в понедельник, и индекс голубых фишек S&P 500 закрылся на 0,3% ниже, невзирая на рост в большинстве секторов.

В противовес этому индекс Russell 2000 для компаний с малой капитализацией, который в последние месяцы уступал индексам с крупной капитализацией, вырос на 0,4%.

Маниш Кабра, глава американской стратегии акционерного капитала в Société Générale, сказал, что распродажа акций Nvidia в понедельник является «чрезвычайно здоровым событием для рынка».

«Или рынок расширяется, или мы формируем (в акциях технологических компаний, — ред.) пузырь, которого пока нет», — сказал Кабра".

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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