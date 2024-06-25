Украинский бизнес достиг рекордной прибыли за последние 10 лет. Почти половина суммы приходится на финсектор

Совокупный финансовый результат украинских предприятий за 2023 год составил более 863,8 млрд. грн. Это самый лучший показатель в последние 10 лет. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данило Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.

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Так, прибыльными были 71% субъектов хозяйствования, которые заработали 1,34 трлн грн, убыточными соответственно — 29% с отрицательным результатом в 476,2 млрд грн.

Положительный финансовый результат зафиксирован в 14 из 15 секторах экономики. Ущербным оказался только сектор образования.

Более 40% от общего достижения обеспечили финансовая и страховая деятельность, преимущественно банковский сектор (346,5 млрд грн).

Финансовый результат всего реального сектора составил 410,5 млрд грн. В частности, торговля — 177,2 млрд грн, промышленность -118,2 млрд грн, сельское хозяйство — 63,8 млрд грн, транспорт, почтовая и складская деятельность — 48,9 млрд грн, строительство — 2,4 млрд грн.

Уровень убыточности во многих секторах остается высоким: например, в сфере культуры, спорта и развлечений — 41,4% всех предприятий, операциях с недвижимостью — 39,6%, образовании — 36,8%, гостинично-ресторанном хозяйстве — 36,2%. %, профессиональной и научно-технической деятельности — 32,5%, ИТ — 31,3%, строительстве — 31%.