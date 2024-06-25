Президент продлил санкции в отношении Фирташа, Фукса и других бизнесменов из россии еще на 10 лет

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня о продлении санкций в отношении 390 физических и 366 юридических лиц еще на 10 лет. Соответствующий указ № 376/2024 был обнародован на сайте Офиса президента.

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Продление санкций

Также этим документом украинским бизнесменам Вадиму Новинскому и Вадиму Ермолаеву (гражданин Кипра), против которых санкции были введены соответственно в январе и декабре 2023 года, были расширены пунктом «другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим законом (запрет выплаты дивидендов) или других платежей, связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу санкционного лица и лиц, действующих от его имени).

Согласно решению СНБО, санкции предусматривают продолжение блокирования активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулирование лицензий для осуществления определенных видов деятельности, запрет на участие в приватизации и т. п.

В перечне физлиц не только бизнесмены, но и такие люди, как Игорь Безлер, Игорь Гиркин, Павел Губарев, Игорь Плотницкий.

Среди юрлиц под продление санкций попал ряд предприятий на территории россии и на оккупированных ею территориях Украины. В частности, санкции продлены в отношении ряда авиакомпаний «Вертолеты россии», «Газпром авиа», «Ред Вингс», «Авиакомпания РусДжет», «Авиакомпания РусЛайн», «Авиакомпания Трансаэро», «Авиакомпания Якутия», «Авиакомпания Ямал» и т. п. производственные объединения, логистические и энергетические компании, в частности, горно-обогатительная фабрика «Углерод», «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», «Крымэнерго».

В отношении юрлиц санкции предусматривают продолжение блокирования активов, ограничение торговых операций, ограничение (долевого или полного), полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка, запрета на участие в приватизации и т. д.

Предыдущий указ президента о введении санкций на три года относительно подавляющего большинства этих лиц принят 18 июня 2021 года и, согласно имеющейся информации, срок его действия истек 24 июня этого года.

По ряду лиц, например, российского бизнесмена Олега Дерипаски, позже принимали и другие указы, однако его фамилия есть и в указе о продлении санкций на 10 лет.