25 июня Укрпочта приступила к продаже марок по программе EUROPA 2024 «Подводная фауна и флора». Об этом говорится в сообщении компании.
Укрпочта открыла продажу марок «Подводная фауна и флора» (фото)
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Подробности
Новинка иллюстрирует богатый подводный мир нашего Черного моря, который ежедневно страдает от вражеского металлолома", — говорится в сообщении.
- Тираж каждой марки — 180 000 экземпляров.
- Номинал — А (эквивалент 1 долл. США).
Обладателей филабонементов «Эксклюзив» ожидает лимитированный почтовый блок, представленный в буклете. Его тираж — 3000 экземпляров.
Источник: Минфин
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