ЕС ввел запрет на связанные с финансированием рф криптосервисы

24 июня 2024 года Европейский союз принял четырнадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против россии. В частности, были наложены ограничения на криптосервисы, помогающие финансировать оборонно-промышленную базу страны-агрессора, пишет Incrypted.

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«Совет вводит запрет на банки и поставщиков услуг криптоактивов, если они помогают российской оборонной промышленности через поставки товаров, технологий, оружия и боеприпасов в россию», — говорится в заявлении.

Кроме того, новый пакет вводит ряд ограничений в транспортной, энергетической, импортно-экспортной и финансовой отраслях.

Также в документе сказано, что политические партии и фонды россии, функционирующие на территории ЕС, не смогут получать финансирование, поступающее из россии или ее доверенных лиц.