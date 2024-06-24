Расходы на оборону и безопасность с начала года превысили 730 миллиардов — министерство финансов

В январе-мае 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 732,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Расходы на оборону

«Да, за январь-май 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 732,8 млрд гривен или 58,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. В мае — 178,1 млрд грн», — говорится в сообщении.

Куда направили средства

Средства были направлены на: денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских, приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения.

Кроме того, деньги использовались для закупки средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания и т. д.

Напомним

Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.