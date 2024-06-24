Правительство Германии отвергло идею депортации безработных украинцев

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Позиция правительства

Он напомнил, что россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.

«Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место», — подчеркнул представитель МИД.

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Предыстория

Накануне немецкий политик Александр Добриндт заявил, что украинские беженцы должны либо найти работу в Германии, либо вернуться в безопасные районы Украины, где они смогут найти возможность внести свой вклад в восстановление родины.