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24 июня 2024, 16:10 Читати українською

Правительство Германии отвергло идею депортации безработных украинцев

Правительство Германии выступает против депортации украинцев, не желающих работать. Об этом заявил представитель Федерального Министерства иностранных дел Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Правительство Германии выступает против депортации украинцев, не желающих работать.
Фото:depositphotos

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Позиция правительства

Он напомнил, что россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.

«Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место», — подчеркнул представитель МИД.

Читайте: Оппозиция в Германии предлагает депортировать безработных украинцев

Предыстория

Накануне немецкий политик Александр Добриндт заявил, что украинские беженцы должны либо найти работу в Германии, либо вернуться в безопасные районы Украины, где они смогут найти возможность внести свой вклад в восстановление родины.

Источник: Минфин
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Exba
Exba
24 июня 2024, 16:20
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«Arbeit macht frei»
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