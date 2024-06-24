Правительство Германии выступает против депортации украинцев, не желающих работать. Об этом заявил представитель Федерального Министерства иностранных дел Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
Правительство Германии отвергло идею депортации безработных украинцев
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Позиция правительства
Он напомнил, что россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.
«Поэтому я не знаю, где в Украине должно быть безопасное место», — подчеркнул представитель МИД.
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Предыстория
Накануне немецкий политик Александр Добриндт заявил, что украинские беженцы должны либо найти работу в Германии, либо вернуться в безопасные районы Украины, где они смогут найти возможность внести свой вклад в восстановление родины.
Источник: Минфин
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