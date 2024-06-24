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24 июня 2024, 13:44 Читати українською

Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации

Кабинет министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Об этом говорится в постановлении № 723 от 18 июня 2024 г.

Кабинет министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.
Фото:forbes.ua

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Что изменилось

Документом механизм бронирования расширен на работающих военнообязанных:

  • на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, являющихся операторами противоминной деятельности и проводящих разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

Читайте: Кабмин продлил на три месяца отсрочки от мобилизации

Раньше порядок касался только для работающих военнообязанных:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Читайте: Бронь от войны за деньги: кому предлагают дать отсрочку и сколько придется платить

Напомним

В начале июня Кабинет Министров обновил правила бронирования от мобилизации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+75
Gari4ek
Gari4ek
24 июня 2024, 14:03
#
А чего на фото кацапская повестка?
+
+45
nitrolog
nitrolog
24 июня 2024, 15:08
#
Бо в редакції мінфіна працюють російськомовні, тому і думки в них російські, а вони різниці не бачать на жаль, ну і статті пишуться відповідно спочатку рашен, лише потім перекладають на нашу
+
0
godvinik
godvinik
24 июня 2024, 14:04
#
Закон четко определял кого бронировать без всяких постанов шмагаля
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