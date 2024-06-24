Кабинет министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Об этом говорится в постановлении № 723 от 18 июня 2024 г.
Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации
Что изменилось
Документом механизм бронирования расширен на работающих военнообязанных:
- на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, являющихся операторами противоминной деятельности и проводящих разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.
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Раньше порядок касался только для работающих военнообязанных:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
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Напомним
В начале июня Кабинет Министров обновил правила бронирования от мобилизации.
Источник: Минфин
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