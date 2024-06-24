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24 июня 2024, 11:09 Читати українською

НБУ изменил внеплановые выездные проверки валютных обменников

Национальный банк уточнил особенности регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк уточнил особенности регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения.
Фото:depositphotos

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Что изменилось

Отмечается, что в изменениях, в частности, предусмотрено: обязанность представителей учреждения предоставить по запросу инспекционной группы в течение конкретного периода времени копии фрагментов данных видеоархива или письменные аргументированные объяснения обстоятельств, исключающих предоставление таких копий.

Предусматривается также обязанность представителей инспекционной группы установить основания и порядок составления акта об отказе структурных подразделений учреждения в проведении внеплановой проверки вместо акта о недопущении.

В случае оповещения сигнала «Воздушная тревога!» представители инспекционной группы и структурные подразделения учреждения должны временно остановить осуществление внеплановой проверки и составить соответствующий акт.

Возобновление временно остановленной внеплановой проверки должно быть в тот же день не позднее 30 минут после сигнала «Отбой воздушной тревоги!» с учетом установленного учреждением расписания работы структурного подразделения учреждения.

Указанные изменения вступили в силу 21 июня 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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