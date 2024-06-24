FATF может включить Монако в «серый список»

Княжество Монако, где сосредоточено наибольшее в мире количество миллионеров и миллиардеров, рискует попасть в «серый список» Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

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Соответствующее решение может быть принято 28 июня, в последний день пленарного заседания FATF в Сингапуре.

Причина такого решения

Причиной этого является «недостаточный прогресс страны в борьбе с отмыванием денег». На проблемы Монако в этой области организация обратила внимание еще в конце 2022 года, и с тех пор, «несмотря на некоторые успехи последних месяцев», проблема нелегальных денежных потоков по-прежнему остается актуальной для княжества. Окончательные решения, впрочем, еще не приняты, а решение о включении в список принимается на основе консенсуса между членами FATF, отмечает Bloomberg.

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Санкции FATF несут серьезные последствия: они влияют на банковскую систему, поскольку транзакции со страной из «серого списка» требуют более тщательного контроля, кроме того, это сказывается на инвестклимате, поскольку иностранные инвесторы опасаются вести бизнес в таких странах.

В докладе Международного валютного фонда от 2021 года говорится, что страны, попавшие в «серый список», испытывают «значительное и статистически значимое сокращение притока капитала».

Включение Монако в «серый список» нанесет ущерб экономике страны, подчеркивает Bloomberg. По состоянию на конец 2023 года под управлением его финансовых организаций находилось около 160 млрд евро ($172 млрд), что примерно в 20 раз превышает ВВП страны. Рынок недвижимости Монако, который по площади меньше нью-йоркского Центрального парка, является самым дорогим в мире.

Напомним

FATF уже добавлял в списки крупнейшие финансовые центры мира. Так, в марте 2022 года в «сером списке» оказались Объединенные Арабские Эмираты. Этот шаг рассматривался как один из самых значительных в истории FATF, учитывая положение страны как главного финансового центра Ближнего Востока, отмечает Bloomberg. Стране удалось покинуть список в феврале 2024 года.

Очередное пленарное заседание FATF пройдет в Сингапуре с 23 по 28 июня 2024 года. На повестке дня пленарного заседания будет стоять в частности, включение в «серый список» Анголы и исключение из списков Турции.