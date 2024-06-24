24 июня отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям. Об этом сообщает УкрЭнерго.
Укрэнерго 24 июня будет отключать свет в течение всего дня
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Графики отключений
«24 июня все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00», — говорится в сообщении.
В то же время в период с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина — рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.
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Атака на энергосистему
С 21 на 22 июня российские оккупанты осуществили восьмую массированную комбинированную атаку по объектам инфраструктуры Украины. Повреждены оборудование в Запорожской и Львовской областях.
Источник: Минфин
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