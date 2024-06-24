Укрэнерго 24 июня будет отключать свет в течение всего дня

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Графики отключений

«24 июня все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00», — говорится в сообщении.

В то же время в период с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина — рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.

Читайте: Враг осуществил восьмую массированную атаку по энергообъектам Украины

Атака на энергосистему

С 21 на 22 июня российские оккупанты осуществили восьмую массированную комбинированную атаку по объектам инфраструктуры Украины. Повреждены оборудование в Запорожской и Львовской областях.