Криптовалютная биржа Binance добавила в листинг стейблкоин USDT в сети The Open Network (TON). Пользователям доступны депозиты и вывод монеты.
Binance добавила поддержку USDT в сети TON
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Нативный токен блокчейна — Toncoin — все еще недоступен для торговли на спотовом рынке, хотя с марта на бирже есть фьючерсы на его основе.
Курс TON отреагировал ростом. К моменту написания новости он составляет $7,62. За сутки актив вырос почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные СoinMarketCap.
Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — добавила поддержку блокчейна TON в апреле. Совокупная ликвидность монеты сейчас составляет более $580 млн.
Источник: Минфин
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