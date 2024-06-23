В воскресенье, 23 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений электроэнергии с 11:00 до 23:00. Ранее отключения планировались только вечером, с 19:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня графики отключений света будут действовать с 11:00
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«Причина — сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты», — говорится в сообщении.
Напомним
Вчера ночью российские оккупанты совершили восьмую массированную комбинированную атаку по объектам инфраструктуры Украины. Повреждены оборудование в Запорожской и Львовской областях.
Источник: Минфин
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