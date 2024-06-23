В США закрывают российский визовый центр

Соединенные Штаты закрывают российский визовый центр и лишают дипломатов россии налоговых привилегий. Об этом заявил посол рф в США Анатолий Антонов, сообщает Радио Свобода.

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Он уточнил, что закроются оба отделения визового центра — в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», — добавил он. Кроме этого, у российских дипломатов отберут карточки освобождения от налога, который Антонов назвал мелким, пакостным выпадом со стороны США.

По словам российского посла, американская администрация своего решения не объяснила.

С 2021 года российские власти считают США «недружественной страной». Несколько дней назад, 18 июня, заместитель министра иностранных дел россии Сергей Рябков отметил, что внешнеполитические контакты между рф и США сведены сейчас «до абсолютного минимума». Резкая деградация контактов на уровне министерств произошла после российского вторжения в Украину.