Жительница Коломыйщины заплатила более 1 млн грн аферисту-поклоннику за несуществующую посылку. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.
Мошенничество в сети: за несуществующую посылку от иностранца украинка заплатила более миллиона гривен
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Отмечается, что в начале 2024 года 71-летняя украинка познакомилась через один из мессенджеров с якобы врачом из Англии.
В течение нескольких месяцев женщина переписывалась с поклонником. Аферист уверял, что заявительница ему очень понравилась и готов переехать к ней для совместного проживания в Украине.
По легенде, мужчина отправил якобы посылку из-за границы, где возложил большую сумму средств и ценности, однако на таможне на ценный подарок якобы наложили арест.
В дальнейшем с женщиной связались «курьер» и «сотрудники таможенной службы» и сообщили, что нужно уплатить пошлину и штрафные санкции.
Доверчивая женщина, несколькими платежными транзакциями на счета аферистов перечислила более 1 миллиона гривен. И как результат, никакой посылки она не получила, а ухажер исчез из сети.
Следователи территориального подразделения внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.
Защита от мошенников
Полиция дала советы по поводу того, как защититься от мошенников на сайте знакомств:
- пользователей сайтов знакомств должно насторожить, если ваш новый онлайн знакомый мгновенно признается в любви, просит денег по разным причинам, и даже когда предлагает продолжить общение на личной странице в социальных сетях;
- проверяйте информацию о новых знакомых, введите в поиск имя и фотографию, часто мошенники используют фотографии других людей, которые они нашли в сети-Интерент;
- никогда не отправляйте деньги, данные банковских карт, данные о счетах, а также личные документы;
- если у вас есть подозрения или сомнения относительно намерений собеседника, лучше прекратить общение;
- на всякий случай расскажите о своих планах близким и друзьям.
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