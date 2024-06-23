Мошенничество в сети: за несуществующую посылку от иностранца украинка заплатила более миллиона гривен

Жительница Коломыйщины заплатила более 1 млн грн аферисту-поклоннику за несуществующую посылку. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

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Отмечается, что в начале 2024 года 71-летняя украинка познакомилась через один из мессенджеров с якобы врачом из Англии.

В течение нескольких месяцев женщина переписывалась с поклонником. Аферист уверял, что заявительница ему очень понравилась и готов переехать к ней для совместного проживания в Украине.

По легенде, мужчина отправил якобы посылку из-за границы, где возложил большую сумму средств и ценности, однако на таможне на ценный подарок якобы наложили арест.

В дальнейшем с женщиной связались «курьер» и «сотрудники таможенной службы» и сообщили, что нужно уплатить пошлину и штрафные санкции.

Доверчивая женщина, несколькими платежными транзакциями на счета аферистов перечислила более 1 миллиона гривен. И как результат, никакой посылки она не получила, а ухажер исчез из сети.

Следователи территориального подразделения внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Защита от мошенников

Полиция дала советы по поводу того, как защититься от мошенников на сайте знакомств: