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23 июня 2024, 10:18 Читати українською

Мошенничество в сети: за несуществующую посылку от иностранца украинка заплатила более миллиона гривен

Жительница Коломыйщины заплатила более 1 млн грн аферисту-поклоннику за несуществующую посылку. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Жительница Коломыйщины заплатила более 1 млн грн аферисту-поклоннику за несуществующую посылку.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что в начале 2024 года 71-летняя украинка познакомилась через один из мессенджеров с якобы врачом из Англии.

В течение нескольких месяцев женщина переписывалась с поклонником. Аферист уверял, что заявительница ему очень понравилась и готов переехать к ней для совместного проживания в Украине.

По легенде, мужчина отправил якобы посылку из-за границы, где возложил большую сумму средств и ценности, однако на таможне на ценный подарок якобы наложили арест.

В дальнейшем с женщиной связались «курьер» и «сотрудники таможенной службы» и сообщили, что нужно уплатить пошлину и штрафные санкции.

Доверчивая женщина, несколькими платежными транзакциями на счета аферистов перечислила более 1 миллиона гривен. И как результат, никакой посылки она не получила, а ухажер исчез из сети.

Следователи территориального подразделения внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Защита от мошенников

Полиция дала советы по поводу того, как защититься от мошенников на сайте знакомств:

  • пользователей сайтов знакомств должно насторожить, если ваш новый онлайн знакомый мгновенно признается в любви, просит денег по разным причинам, и даже когда предлагает продолжить общение на личной странице в социальных сетях;
  • проверяйте информацию о новых знакомых, введите в поиск имя и фотографию, часто мошенники используют фотографии других людей, которые они нашли в сети-Интерент;
  • никогда не отправляйте деньги, данные банковских карт, данные о счетах, а также личные документы;
  • если у вас есть подозрения или сомнения относительно намерений собеседника, лучше прекратить общение;
  • на всякий случай расскажите о своих планах близким и друзьям.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+27
KValera
KValera
23 июня 2024, 10:53
#
71 год. Свободный миллион гривен. Живи и радуйся, но нет народ ищет приключения…
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