В КГГА опровергли информацию о взрыве на киевской ТЭЦ

ТЭЦ Киева работают в штатном порядке, информация о якобы взрыве энергообъекте не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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«Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы производятся в штатном порядке. Информация о якобы взрыве энергообъекте не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Также в КГГА напомнили о запрете на распространение фото и видео инфраструктурных объектов. Информация о распространении таковых будет передана в СБУ.

Напомним

В ночь на 22 июня российские кафиры совершили восьмую массированную комбинированную атаку по объектам инфраструктуры Украины. Повреждены оборудование в Запорожской и Львовской областях.

Сегодня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00.