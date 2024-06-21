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21 июня 2024, 18:25 Читати українською

Китай предупреждает о возможной «торговой войне» с ЕС

Пекин предупредил, что эскалация противоречий с ЕС по импорту китайских электромобилей может спровоцировать торговую войну. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пекин предупредил, что эскалация противоречий с ЕС по импорту китайских электромобилей может спровоцировать торговую войну.

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Трехдневный визит министра экономики Германии Роберта Хабека в Китай — первый визит чиновника в Китай с тех пор, как ЕС предложил тарифы на импорт электромобилей китайского производства. Тарифы вызвали контрмеры со стороны Китая и жесткую критику со стороны китайских чиновников.

На этой неделе китайские автопроизводители призвали Пекин повысить тарифы на импортные европейские автомобили с бензиновым двигателем, а правительство приступило к расследованию демпингового импорта свинины из ЕС в ответ на действия Европейской комиссии.

«Ответственность полностью лежит на стороне ЕС», — заявил представитель министерства торговли Китая.

«В своем расследовании по компенсационным пошлинам европейская сторона запугивала и заставляла китайские предприятия, угрожала применить карательные высокие тарифные ставки и требовала чрезмерно широкую информацию», — добавили в министерстве.

Решение ЕС по тарифам на электромобили погрузило торговые связи с Китаем до нового минимума. Но китайские государственные СМИ изобразили визит как шанс разрядить напряженность. Некоторые эксперты полагают, что Германия должна искать консенсус.

Источник: Минфин
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