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21 июня 2024, 14:58 Читати українською

В Китае создали специальные банки для работы с россией

После визита Путина в Китай в приграничных регионах этой страны были созданы специально уполномоченные банки, позволяющие российским фирмам открывать счета нерезидентов. Об этом сообщает Reuters.

После визита Путина в Китай в приграничных регионах этой страны были созданы специально уполномоченные банки, позволяющие российским фирмам открывать счета нерезидентов.

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В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем вырос до рекордных 240 миллиардов долларов. Поддержка этого важного для Кремля потока зависит от обеспечения бесперебойных платежей.

Обходной путь, предусматривающий привлечение меньших региональных банков, пока могут оставаться без внимания американских санкций, демонстрирует, как москва и Пекин вынуждены предпринимать все более сложные шаги, чтобы обеспечить продолжение двусторонних платежей.

В то же время эти действия потенциально подвергают малые китайские финансовые фирмы американскими санкциями, поскольку они пытаются обойти ограничения.

Но окно для воплощения ими платежей для русских компаний может сужаться. Отмечается, что министерство финансов США работает над обнаружением меньших банков, которые все еще помогают обрабатывать усиливающие российский ВПК транзакции.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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tckgoblinu
tckgoblinu
21 июня 2024, 15:07
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В чому сенс, ну відкрили банк, в наступний пакет санкцій внесуть цей банк і заднім числом всі компанії, котрі проводили кошти через цей банк до мордору, така собі «альтернатива».
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Три літри
Три літри
21 июня 2024, 15:49
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Якщо цей банк орієнтується виключно на Росію то санкції йому потоку, принаймі деякий час.
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tckgoblinu
tckgoblinu
21 июня 2024, 16:14
#
Щодо «деякого часу» — погоджусь, а в іншому можуть почати тиснути на сам Китай, плюс банк банком, але ж цим банкам потрібно проводити угоди з китайськими компаніями, тобто США спокійно запроваджують санкції проти тих китайських компаній, котрі користуються послугами таких банків, щоб проводити угоди з мордором, не схоже, що таке рішення Китаю дасть якийсь значний час для проведення серйозних угод через такі банки.
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