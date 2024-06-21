В пятницу, 21 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Укрэнерго: сегодня отключения света будут действовать на протяжении всех суток
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«С 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина — последствия семи массированных атак россиян по энергообъектам», — отметили в компании.
При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Источник: Минфин
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