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20 июня 2024, 18:18 Читати українською

WSJ: Индия опередила Китай по показателям фондового рынка

Индия смогла обогнать Китай по показателям фондового рынка: с конца 2019 года по 18 июня 2024 года индекс MSCI India вырос на 110%, в то время как крупнейший в мире развивающийся фондовый рынок — MSCI China за тот же период упал на 30%, подсчитало издание The Wall Street Journal (WSJ).

Индия смогла обогнать Китай по показателям фондового рынка: с конца 2019 года по 18 июня 2024 года индекс MSCI India вырос на 110%, в то время как крупнейший в мире развивающийся фондовый рынок — MSCI China за тот же период упал на 30%, подсчитало издание The Wall Street Journal (WSJ).
Фото:depositphotos

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Что происходит на рынках стран

Кроме того, MSCI India опередил 99%-ный рост индекса американских компаний, специализирующихся на технологиях (т.н. U.S. tech-heavy index).

Контраст в развитии двух азиатских рынков отражает экономические реалии этих стран, указывает WSJ.

Китайский рынок жилья продолжает оказывать негативное влияние на экономику страны, в то время как регуляторные ограничения привели к падению некогда высокоразвитых технологических компаний страны. Например, китайский гигант электронной коммерции Alibaba потерял около трех четвертей своей стоимости с момента своего пика в 2020 году.

Рынку Индии, напротив, помогает «попутный экономический ветер»: в первом квартале экономика страны выросла на 7,8 % в годовом исчислении — самыми быстрыми темпами среди крупных экономик.

Читайте: Индийская рупия упала до исторического минимума

По данным Morgan Stanley, чистая прибыль индийских компаний, зарегистрированных на бирже, выросла на 17% в годовом исчислении за квартал, закончившийся в марте. Стремление развитых стран диверсифицировать свои цепочки поставок в сторону от Китая привело к инвестиционному буму в обрабатывающей промышленности.

Молодое население Индии — средний возраст 28,6 лет по сравнению с 39,5 годами в Китае — также делает ее более привлекательной для инвесторов.

Однако разница в доходности акций объясняется не только разными темпами роста компаний, но и изменениями в коэффициентах оценки акций, которые могут быть завышенными или заниженными. Биржевой фонд, который отслеживает индийские акции (iShares MSCI India), торгуется с коэффициентом 23 к ожидаемой прибыли, тогда как в начале 2020 года этот коэффициент был 19. Для сравнения, фонд, который отслеживает китайские акции, снизился с коэффициента 12 до ниже 10.

Кроме того, по данным WSJ, индийский рынок акций оценивается примерно так же высоко, как и американский рынок, который ведут компании, занимающиеся искусственным интеллектом, такие как Nvidia. В то же время китайский рынок акций оценивается значительно ниже, на уровне медленно растущей и сильно задолжавшей Италии. Индийские акции торгуются с премией в 60% по сравнению с другими рынками Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая Японию), тогда как за последние пять лет эта премия в среднем составляла 50%.

«Индия все больше становится рынком, который глобальные инвесторы не могут игнорировать», — говорится в материале WSJ. В результате недавнего пересмотра, MSCI увеличила долю Индии в своем основном индексе развивающихся рынков, в то время как доля Китая была сокращена. Теперь Индия составляет около 18% индекса, в то время как в 2020 году это было всего 8%. Доля Китая снизилась с 40% до 27%.

«Страна уже давно рассматривается как «следующий Китай"‘, но ей часто не удавалось оправдать эти ожидания. Однако сейчас, благодаря молодому и многочисленному населению, а также проводимым реформам, значительная разница в оценке между Индией и Китаем, который когда-то был любимцем среди развивающихся рынков, может не продолжать увеличиваться, но она определенно оправдана», — отмечается в статье. Сейчас фондовая биржа Индии занимает пятое место в мире по рыночной стоимости.

Кроме того, агентство Bloomberg также обратило внимание на возросший интерес инвесторов к облигациям страны.

По данным СМИ, 28 июня JPMorgan планирует включить индийские государственные долговые обязательства в свой крупнейший индекс облигаций развивающихся рынков. По прогнозам Goldman Sachs, это может увеличить глобальные инвестиции в индийские долговые обязательства на $40 млрд, поскольку финансовые компании скорректируют свои портфели. По подсчетам агентства, индийские суверенные облигации принесли инвесторам в этом году доходность в 4,5 %, уступая только Аргентине среди облигаций развивающихся рынков.

«В условиях, когда Китай сталкивается с экономическими проблемами, Россия находится в изоляции из-за войны с Украиной и нет другого очевидного кандидата, готового их вытеснить, активное экономическое развитие Индии сделало ее лучшим выбором для инвесторов, стремящихся к диверсификации. Благоприятные демографические показатели, бдительный центральный банк и бюджетная ответственность способствуют ее привлекательности», — говорится в статье.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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