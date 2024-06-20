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20 июня 2024, 14:45 Читати українською

Индийская рупия упала до исторического минимума

Индийская рупия снизилась в четверг до рекордно низкого уровня под давлением вероятного оттока и сильного спроса на доллар со стороны местных импортеров. Об этом пишет Reuters.

Индийская рупия снизилась в четверг до рекордно низкого уровня под давлением вероятного оттока и сильного спроса на доллар со стороны местных импортеров.
Фото:depositphotos.

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Рупия к 13:58 подешевела на 0,2% до 83,64 за доллар.

В то время как центральный банк Индии регулярно проводит на валютном рынке интервенции посредством государственных банков, чтобы ограничить падение национальной валюты, в четверг такие предложения доллара отсутствовали, что обвалило рупию до рекордного минимума, сказал валютный трейдер одного из госбанков.

Укрепление доллара наряду с ослаблением китайского юаня также оказывает давление на индийскую рупию, отметили трейдеры.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 июня 2024, 16:04
#
Значит рабочая сила в Индии подешевела в долларовом эквиваленте…
+
+15
bonv
bonv
20 июня 2024, 16:41
#
Від рубля заразилась:)))
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