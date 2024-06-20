Индийская рупия снизилась в четверг до рекордно низкого уровня под давлением вероятного оттока и сильного спроса на доллар со стороны местных импортеров. Об этом пишет Reuters.
Индийская рупия упала до исторического минимума
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Рупия к 13:58 подешевела на 0,2% до 83,64 за доллар.
В то время как центральный банк Индии регулярно проводит на валютном рынке интервенции посредством государственных банков, чтобы ограничить падение национальной валюты, в четверг такие предложения доллара отсутствовали, что обвалило рупию до рекордного минимума, сказал валютный трейдер одного из госбанков.
Укрепление доллара наряду с ослаблением китайского юаня также оказывает давление на индийскую рупию, отметили трейдеры.
Источник: Минфин
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