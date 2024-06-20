Индийская рупия упала до исторического минимума

Индийская рупия снизилась в четверг до рекордно низкого уровня под давлением вероятного оттока и сильного спроса на доллар со стороны местных импортеров. Об этом пишет Reuters.

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Рупия к 13:58 подешевела на 0,2% до 83,64 за доллар.

В то время как центральный банк Индии регулярно проводит на валютном рынке интервенции посредством государственных банков, чтобы ограничить падение национальной валюты, в четверг такие предложения доллара отсутствовали, что обвалило рупию до рекордного минимума, сказал валютный трейдер одного из госбанков.

Укрепление доллара наряду с ослаблением китайского юаня также оказывает давление на индийскую рупию, отметили трейдеры.