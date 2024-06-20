Украина и Европейская комиссия продлили действие «транспортного безвиза» на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.
«Транспортный безвиз»: Украина и ЕС еще на год продлили действие
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что это значит
По его словам, грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.
Как добавил глава правительства, обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина договорилась о продлении «транспортного безвиза» с ЕС
«Транспортный безвиз» уже усилил нашу экономику. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до подписания. Ожидаем сохранения этой положительной динамики", — подчеркнул Шмигаль.
Он отметил, что «транспортный безвиз» также способствует выросшему на 44% импорту. В частности, речь идет о товарах и комплектованиях, которые нужны украинским производителям для налаживания производственного процесса.
Напомним
Соглашение о транспортном безвизе впервые было подписано 29 июня 2022 года и позволило вывозить украинский экспорт через автомобильные пункты пропуска со странами ЕС без задержек.
В марте 2023 года действие соглашения о либерализации грузовых автоперевозок между Украиной и ЕС было продлено до 30 июня 2024 года.
С начала действия транспортного безвиза украинский экспорт автомобильным транспортом в ЕС значительно увеличился: примерно на две трети по объемам перевозимых грузов и примерно на треть по стоимости, свидетельствуют данные Еврокомиссии.
В абсолютном выражении более 300 000 тонн товаров было дополнительно экспортировано в ЕС ежемесячно.
Комментарии