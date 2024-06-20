«Транспортный безвиз»: Украина и ЕС еще на год продлили действие

Украина и Европейская комиссия продлили действие «транспортного безвиза» на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

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Что это значит

По его словам, грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

Как добавил глава правительства, обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков.

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