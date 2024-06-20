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20 июня 2024, 13:29 Читати українською

МВД: Количество заявок на «списание» авто с начала года выросло в 3,5 раза

Для снятия с регистрации поврежденного или непригодного к использованию автомобиля существует услуга выбраковки транспортного средства. С начала года количество заявок на такую услугу выросло в 3,5 раза. Об этом пишет «БизнесЦензор» со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Для снятия с регистрации поврежденного или непригодного к использованию автомобиля существует услуга выбраковки транспортного средства.
Фото:news.infocar.ua

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Отмечается, что из-за вражеских обстрелов многие автомобили уничтожены или повреждены. В то же время, непригодные для использования транспортные средства остаются зарегистрированными за владельцем. Это же касается и автомобилей, превратившихся в металлолом. Услуга выбраковки позволяет снять с регистрации такой автомобиль.

«С начала года украинцы выбраковали более 17 тысяч транспортных средств. Для сравнения: в январе 2024 было выбраковано 1690 транспортных средств, а в мае — 5877. То есть количество регистрационных действий в связи с выбраковкой выросло в 3,5 раза», — говорится в сообщении.

Как выбраковать автомобиль

Владелец должен обратиться в сервисный центр МВД и написать соответствующее заявление. С собой необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

  • свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

  • номерные знаки (при наличии).

Услуга по выбраковке транспортного средства безвозмездна и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.

Впрочем, выбраковать находящийся в розыске или под арестом автомобиль невозможно.

После выбраковки транспортного средства возобновление регистрации возможно только по решению суда.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Riojas
Riojas
20 июня 2024, 13:44
#
Из-за мобилизации транспорта в первую очередь. Могут оставить вот эту труху и основную машину забрать.
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