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20 июня 2024, 12:46 Читати українською

В Минреинтеграции обещают решить проблему с задержкой выплат для ВПЛ до конца месяца

Все выплаты на проживание, которые внутренне перемещенные лица должны получить за июнь, поступят до конца месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Все выплаты на проживание, которые внутренне перемещенные лица должны получить за июнь, поступят до конца месяца.
Фото:depositphotos

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Что происходит с выплатами

Как отметили в пресс-службе, в последние дни на горячую линию Минреинтеграции участились обращения наших ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня.

Согласно информации от Минсоцполитики, все причитающиеся выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца.

В Минреинтеграции напомнили, что за начисление и осуществление выплат ВПЛ отвечает Минсоцполитики.

Читайте: Помощь внутриперемещенным лицам будет сохранена — Минфин

Выплаты для ВПЛ

Внутриперемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах: для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен; для других — 2000 гривен. Деньги должны выплачиваться 15 и 28 числа каждого месяца.

С 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или лишенных родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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