Все выплаты на проживание, которые внутренне перемещенные лица должны получить за июнь, поступят до конца месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
В Минреинтеграции обещают решить проблему с задержкой выплат для ВПЛ до конца месяца
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Что происходит с выплатами
Как отметили в пресс-службе, в последние дни на горячую линию Минреинтеграции участились обращения наших ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня.
Согласно информации от Минсоцполитики, все причитающиеся выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца.
В Минреинтеграции напомнили, что за начисление и осуществление выплат ВПЛ отвечает Минсоцполитики.
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Выплаты для ВПЛ
Внутриперемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах: для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен; для других — 2000 гривен. Деньги должны выплачиваться 15 и 28 числа каждого месяца.
С 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или лишенных родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.
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