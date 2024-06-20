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20 июня 2024, 12:19 Читати українською

«єОселя»: количество аккредитованных девелоперов выросло почти в 5 раз

Государственная ипотечная программа «єОселя» способствует формированию имиджа надежной компании-застройщика, а также в целом усиливает доверие потенциальных покупателей к первичному рынку жилья. Об этом заявила первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.

Государственная ипотечная программа «єОселя» способствует формированию имиджа надежной компании-застройщика, а также в целом усиливает доверие потенциальных покупателей к первичному рынку жилья.

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Количество участников растет

С 2024 года количество аккредитованных девелоперов к участию в программе «єОселя» выросло почти в 5 раз: по состоянию на начало июня их насчитывается уже почти 50. Это же касается количества аккредитованных объектов на стадии возведения: по официальным данным, их количество составляет уже около 100 ЖК в 14 областях Украины.

Банкир считает, что самым главным достижением «єОсели» в первом полугодии следует считать процесс постепенной переориентации этой программы на первичный рынок, в частности, на объекты в стадии возведения.

«Участие девелоперов в государственной ипотечной программе, кроме сугубо стратегических задач по развитию максимального количества механизмов привлечения потенциальных покупателей, требует соблюдения четких критериев к аккредитации, среди которых непрерывность строительства, наличие всех разрешительных документов, отсутствие судебных обременений, соответствие объекта задекларированным характеристикам и т. п.» Именно поэтому можно считать, что участие девелоперов в «єОселе» является своеобразным «знаком качества» и надежности для потенциальных покупателей", — рассказала эксперт.

В то же время, по словам Дмитриевой, на первичном рынке жилья сохраняются высокие риски, связанные как с финансовой способностью девелопера вовремя завершить строительство начатых объектов, так и с сугубо «военными» обстоятельствами. «Кредитные риски» полностью ложатся на банк и покупателя жилья на первичном рынке.

Она рассказала, что на сегодняшний день более 60% всех кредитов населению — это «короткие» потребительские кредиты на сумму от 5 тыс. до 100 тыс. грн сроком погашения до 12 месяцев. В то время как ипотечные кредиты обычно выдаются на более значительные суммы: чаще всего от 1 млн грн. до 4 млн грн. и сроком от 3 до 20 лет.

То есть, по словам эксперта, ипотека для банков имеет значительно больший средний чек и длиннее во времени, поэтому количество выданных банками ипотечных кредитов незначительно по сравнению с потребительскими кредитами и составляет около 1000 сделок в месяц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
bonv
bonv
20 июня 2024, 12:44
#
«Київміськбуд» все?: інвестори розповіли про останній шанс та початок руйнування недобудов.
https://tsn.ua/exclusive/kiyivmiskbud-vse-investori-rozpovili-pro-ostanniy-shans-ta-pochatok-ruynuvannya-nedobudov-2602740.html
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0
bonv
bonv
20 июня 2024, 12:46
#
У Києві за останній місяць знизилася середня вартість квадратного метра в новобудовах. Про це УНІАН повідомив експерт з нерухомості та рієлтор Олександр Бойко.
«Ця тенденція стала помітною на ринку, і є кілька факторів, які могли вплинути на таку зміну. Ситуацію на ринку нового житла в Києві можна охарактеризувати як динамічну та залежну від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників», — сказав Бойко.
За його словами, падіння цін на житло в новобудовах у Києві може бути пов’язане насамперед зі зменшенням попиту. Оскільки через економічну невизначеність, багато потенційних покупців відкладають рішення про придбання житла.
Також експерт відмітив конкуренцію між забудовниками як фактор зменшення цін на житло. Забудовники можуть знижувати ціни для залучення покупців та стимулювання продажів.
Крім того, впливають і сезонні фактори. Літні місяці традиційно менш активні на ринку нерухомості, що також може сприяти тимчасовому зниженню цін.
«Падіння цін є показником певної корекції ринку після періоду стабільного зростання. Важливо зазначити, що попит на новобудови без ремонту або будинки, ще не введені в експлуатацію, майже відсутній. Покупці у пріоритеті обирають нерухомість з ремонтом або у житловому стані, тому забудовники змушені знижувати ціни, щоб залучити покупців», — пояснив експерт.
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0
bonv
bonv
20 июня 2024, 12:46
#
Згідно даними порталу M2bomber, у Києві за останній місяць впала середня вартість квадратного метра в новобудовах на 14,31%. Якщо в травні квадратний метр коштував 58 700 грн, то в червні аналогічна площа у новобудові вартує 50 300 гривень.
Зазначається, що при цьому за півроку квадратний метр у новому житлі виріс в ціні майже на 8 тис. грн, що становить 18,77%. Найбільш поширена ціна за квадратний метр в новобудовах становить 20 800 грн. Кількість оголошень з такою ціною становить 8,3%. Також найчастіше зустрічаються ціни: 23 400 грн — 7,2%; 36 400 грн — 6,7%; 26 000 грн — 5,7%; 18 200 грн — 4,3%.
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0
bonv
bonv
20 июня 2024, 12:46
#
За словами керівника розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, покупці з обережністю відносяться до питання вибору житла. Вони не поспішають з покупкою та очікують на найкращі цінові пропозиції. Оскільки на купівельну спроможність українців і, відповідно, ритм відновлення ринку дуже впливають зовнішні фактори.
За даними засновника та CEO-девелопера Sensar Development Марка Марченко, наразі увага клієнтів на первинному та вторинному ринках сконцентровані на вже готових квартирах з ремонтом та меблями в сегменті «економ» та «комфорт». Така тенденція в більшій мірі обумовлена діючими державними програмами — «єОселя» та «єВідновлення,
За даними Мінекономіки, станом на кінець травня, квартири та будинки за програмою «єОселя» було придбано понад 4 тисячами українських родин.
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