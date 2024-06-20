«єОселя»: количество аккредитованных девелоперов выросло почти в 5 раз

Государственная ипотечная программа «єОселя» способствует формированию имиджа надежной компании-застройщика, а также в целом усиливает доверие потенциальных покупателей к первичному рынку жилья. Об этом заявила первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.

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Количество участников растет

С 2024 года количество аккредитованных девелоперов к участию в программе «єОселя» выросло почти в 5 раз: по состоянию на начало июня их насчитывается уже почти 50. Это же касается количества аккредитованных объектов на стадии возведения: по официальным данным, их количество составляет уже около 100 ЖК в 14 областях Украины.

Банкир считает, что самым главным достижением «єОсели» в первом полугодии следует считать процесс постепенной переориентации этой программы на первичный рынок, в частности, на объекты в стадии возведения.

«Участие девелоперов в государственной ипотечной программе, кроме сугубо стратегических задач по развитию максимального количества механизмов привлечения потенциальных покупателей, требует соблюдения четких критериев к аккредитации, среди которых непрерывность строительства, наличие всех разрешительных документов, отсутствие судебных обременений, соответствие объекта задекларированным характеристикам и т. п. » Именно поэтому можно считать, что участие девелоперов в «єОселе» является своеобразным «знаком качества» и надежности для потенциальных покупателей", — рассказала эксперт.

В то же время, по словам Дмитриевой, на первичном рынке жилья сохраняются высокие риски, связанные как с финансовой способностью девелопера вовремя завершить строительство начатых объектов, так и с сугубо «военными» обстоятельствами. «Кредитные риски» полностью ложатся на банк и покупателя жилья на первичном рынке.

Она рассказала, что на сегодняшний день более 60% всех кредитов населению — это «короткие» потребительские кредиты на сумму от 5 тыс. до 100 тыс. грн сроком погашения до 12 месяцев. В то время как ипотечные кредиты обычно выдаются на более значительные суммы: чаще всего от 1 млн грн. до 4 млн грн. и сроком от 3 до 20 лет.

То есть, по словам эксперта, ипотека для банков имеет значительно больший средний чек и длиннее во времени, поэтому количество выданных банками ипотечных кредитов незначительно по сравнению с потребительскими кредитами и составляет около 1000 сделок в месяц.