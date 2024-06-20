Впервые с начала вторжения: Украина возобновляет паромное сообщение с Грузией

Украинский паромный оператор на Черном море «Укрферри» возобновил паромное сообщение между Украиной и Грузией, говорится в расписании на сайте компании.

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Что известно

«Укрферри» приостановил работу с Грузией, когда началось полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

Морской рейс из города Черноморск Одесской области в порт Батуми в Грузии станет первым между странами с начала вторжения россии.

Первый рейс запланирован на 2 июля и продлится около 60 часов, сообщает «Укрферри».

Маршрут будет обслуживать паром Kaunas, построенный в 1989 году в Германии. Длина и ширина судна составляют 190 и 28 метров соответственно, что минимизирует расшатывание даже в условиях шторма.

Паром вмещает 250 пассажиров, а две его грузовые палубы одновременно могут перевозить 49 вагонов и 50 большегрузных автомобилей.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) преследует цель в течение следующих двух лет восстановить отечественную портовую инфраструктуру по крайней мере до довоенного уровня.