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20 июня 2024, 10:52 Читати українською

Впервые с начала вторжения: Украина возобновляет паромное сообщение с Грузией

Украинский паромный оператор на Черном море «Укрферри» возобновил паромное сообщение между Украиной и Грузией, говорится в расписании на сайте компании.

Украинский паромный оператор на Черном море «Укрферри» возобновил паромное сообщение между Украиной и Грузией, говорится в расписании на сайте компании.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известно«Укрферри» приостановил работу с Грузией, когда началось полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Укрферри» приостановил работу с Грузией, когда началось полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

Морской рейс из города Черноморск Одесской области в порт Батуми в Грузии станет первым между странами с начала вторжения россии.

Первый рейс запланирован на 2 июля и продлится около 60 часов, сообщает «Укрферри».

Маршрут будет обслуживать паром Kaunas, построенный в 1989 году в Германии. Длина и ширина судна составляют 190 и 28 метров соответственно, что минимизирует расшатывание даже в условиях шторма.

Паром вмещает 250 пассажиров, а две его грузовые палубы одновременно могут перевозить 49 вагонов и 50 большегрузных автомобилей.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) преследует цель в течение следующих двух лет восстановить отечественную портовую инфраструктуру по крайней мере до довоенного уровня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
bonv
bonv
20 июня 2024, 11:44
#
Гнила влада в Грузії… А народ братній.
+
0
Три літри
Три літри
20 июня 2024, 11:44
#
Немає в нас братніх народів
+
0
bonv
bonv
20 июня 2024, 12:06
#
Є! І Канада теж братній народ!
+
0
Три літри
Три літри
20 июня 2024, 11:44
#
Нічосі
+
0
Bookseller
Bookseller
20 июня 2024, 12:03
#
Не ожидал, что суда будут заходить в порты, по которым бьют ракетами и дронами, а в море кое-где мины… Это ж какие люди в этом мире голодные, что они готовы рискнуть жизнью ради кукурузы и подсолнечного масла.☠️
+
0
Три літри
Три літри
20 июня 2024, 12:12
#
Погортай свіжі новини про Червоне море
+
0
veritas69
veritas69
20 июня 2024, 12:40
#
Все як завжди. Одні будуть ризикувати грошима заради грошей, інші власним життям
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