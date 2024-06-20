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20 июня 2024, 10:15 Читати українською

Правительство Германии хранит биткоины на $2,83 млрд

В январе 2024 года аналитики платформы Arkham Intelligence идентифицировали адрес почти 50 000 BTC, принадлежащий правительству Германии. 19 июня из нее вывели около 6500 BTC на $425 млн. Об этом пишет Incrypted.

В январе 2024 года аналитики платформы Arkham Intelligence идентифицировали адрес почти 50 000 BTC, принадлежащий правительству Германии. 19 июня из нее вывели около 6500 BTC на $425 млн.
Фото:happycoin.club

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Что известно

Из криптокошелька, несколько месяцев не проявлявшего никакой активности, совершили несколько крупных трансакций. Предполагается, что эти средства были конфискованы у оператора сайта пиратского Movie2k.

По данным Arkham, правительство Германии переместило 6500 BTC в адрес bc1q0unygz3ddt8x0v33s6ztxkrnw0s0tl7zk4yxwd. Затем он вывел 2500 BTC (около $154 млн на момент написания) на другой кошелек — bc1qqq0l4jgg9rcm3puhhfwaz4c9t8hdee8hfz6738z.

Впоследствии этот адрес совершил четыре трансакции по 500 BTC каждый. 1000 BTC были выведены на два неизвестных адреса, еще 1000 BTC — на криптокошельки, связанные с биржами Kraken и Bitstamp.

На момент написания в криптокошельке немецкого правительства хранится 43 359 BTC на сумму $2,83 млрд.

Напомним

Правительства в разных странах мира регулярно конфискуют криптоактивы у преступных группировок. Например, власти США владеют более чем 217 000 BTC. При этом он уже продал значительную часть средств, полученных в рамках дела Silk Road.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
20 июня 2024, 10:29
#
Забирають, а не купляють:))
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