Правительство Германии хранит биткоины на $2,83 млрд

В январе 2024 года аналитики платформы Arkham Intelligence идентифицировали адрес почти 50 000 BTC, принадлежащий правительству Германии. 19 июня из нее вывели около 6500 BTC на $425 млн. Об этом пишет Incrypted.

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Что известно

Из криптокошелька, несколько месяцев не проявлявшего никакой активности, совершили несколько крупных трансакций. Предполагается, что эти средства были конфискованы у оператора сайта пиратского Movie2k.

Германский союз является теперь на Архаме.



Германский Federal Criminal Police Office (BKA) выделил около 50,000 BTC ($2.12B) от чиновников из https://t.co/ck07DiJUAf , в фильме пиратского веб-сайта, который был в 2013 году.



The BKA получил Bitcoin в среднем-январе после 'voluntary… pic.twitter.com/0kC5tOPq6e — Arkham (@ArkhamIntel) January 31, 2024

По данным Arkham, правительство Германии переместило 6500 BTC в адрес bc1q0unygz3ddt8x0v33s6ztxkrnw0s0tl7zk4yxwd. Затем он вывел 2500 BTC (около $154 млн на момент написания) на другой кошелек — bc1qqq0l4jgg9rcm3puhhfwaz4c9t8hdee8hfz6738z.

Впоследствии этот адрес совершил четыре трансакции по 500 BTC каждый. 1000 BTC были выведены на два неизвестных адреса, еще 1000 BTC — на криптокошельки, связанные с биржами Kraken и Bitstamp.

На момент написания в криптокошельке немецкого правительства хранится 43 359 BTC на сумму $2,83 млрд.

Напомним

Правительства в разных странах мира регулярно конфискуют криптоактивы у преступных группировок. Например, власти США владеют более чем 217 000 BTC. При этом он уже продал значительную часть средств, полученных в рамках дела Silk Road.