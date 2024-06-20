20 июня графики отключений электроэнергии будут действовать с 06:00 до 24:00. Об этом сообщает Укрэнерго.
Укрэнерго: 20 июня электроэнергию будут отключать с 06:00 до 24:00
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С 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам
В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничение будет уведомлено дополнительно.
Удары по энергетике
В ночь на 20 июня россия нанесла новый массированный удар по энергетике Украины. Вражеские БПЛА повредили оборудование в четырех регионах.
По состоянию на 06:10 повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Последствия уточняются.
Источник: Минфин
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