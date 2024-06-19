Ferrari планирует выпустить первый электромобиль в будущем году. Стала известна цена

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 июня 2024, 18:39 Читати українською

Ferrari планирует выпустить первый электромобиль в будущем году. Стала известна цена

Первый электромобиль Ferrari будет стоить не менее 500 000 евро, поскольку производитель роскошных автомобилей готовится открыть завод, производящий эту модель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Первый электромобиль Ferrari будет стоить не менее 500 000 евро, поскольку производитель роскошных автомобилей готовится открыть завод, производящий эту модель.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Итальянский автопроизводитель, известный своими бензиновыми двигателями, заявил, что выпустит электромобиль в конце следующего года. И планируемая цена указывает на его уверенность в том, что состоятельные водители готовы платить, даже несмотря на то, что конкуренты массового рынка сокращают выпуск электромобилей на фоне падения спроса.

Ценник, не включающий дополнительные функции и индивидуальные особенности, обычно добавляющие 15−20%, значительно превышает среднюю цену продажи Ferrari в первом квартале этого года, что составляет около 350 000 евро.

Ferrari не комментирует вероятную цену своего первого электрокара и ничего не рассказывает о новом заводе, который должен открыть на этой неделе в ее родном городе Маранелло на севере Италии.

Новый завод предоставит Ferrari дополнительную линию сборки автомобилей и будет производить бензиновые и гибридные автомобили, а также новые электромобили и компоненты к ним.

По словам источника, он будет полностью введен в эксплуатацию через три-четыре месяца.

Вторая модель

Источник также сообщил, что у Ferrari есть еще одна модель электромобиля, которая находится на стадии разработки. По словам источника, процесс сейчас находится на ранней стадии и компания, возможно, не захочет увеличивать общий объем производства до 20 000 автомобилей в год, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает torn и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами