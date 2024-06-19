Ferrari планирует выпустить первый электромобиль в будущем году. Стала известна цена

Первый электромобиль Ferrari будет стоить не менее 500 000 евро , поскольку производитель роскошных автомобилей готовится открыть завод, производящий эту модель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Итальянский автопроизводитель, известный своими бензиновыми двигателями, заявил, что выпустит электромобиль в конце следующего года. И планируемая цена указывает на его уверенность в том, что состоятельные водители готовы платить, даже несмотря на то, что конкуренты массового рынка сокращают выпуск электромобилей на фоне падения спроса.

Ценник, не включающий дополнительные функции и индивидуальные особенности, обычно добавляющие 15−20%, значительно превышает среднюю цену продажи Ferrari в первом квартале этого года, что составляет около 350 000 евро.

Ferrari не комментирует вероятную цену своего первого электрокара и ничего не рассказывает о новом заводе, который должен открыть на этой неделе в ее родном городе Маранелло на севере Италии.

Новый завод предоставит Ferrari дополнительную линию сборки автомобилей и будет производить бензиновые и гибридные автомобили, а также новые электромобили и компоненты к ним.

По словам источника, он будет полностью введен в эксплуатацию через три-четыре месяца.

Вторая модель

Источник также сообщил, что у Ferrari есть еще одна модель электромобиля, которая находится на стадии разработки. По словам источника, процесс сейчас находится на ранней стадии и компания, возможно, не захочет увеличивать общий объем производства до 20 000 автомобилей в год, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.