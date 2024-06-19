Средний размер банковского вклада вырос до 12 000 грн или на 18%

Средний размер банковского вклада в Украине вырос на 18% с апреля — до около 12 000 грн. Об этом говорится в июньском отчете по макроэкономической стабильности Национального банка.

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В то же время большие по размеру вклады растут значительно быстрее, чем меньшие, отмечают в НБУ.

Объем гривневых вкладов размером более 600 000 грн за последний год вырос более 40%, а их доля в общем депозитном портфеле составляет около трети.

В общем количестве таких вкладов всего 0,2%.

Объемы срочных гривневых вкладов населения растут, хотя и несколько медленнее общего объема розничных вкладов, констатируется в отчете регулятора.

Доля срочных вкладов держится на уровне около 36%.

По итогам мая общий объем депозитов физических лиц в банковской системе увеличился на 2% (23,6 млрд грн) и составляет 1,12 трлн грн, свидетельствуют данные НБУ.

Гривневых депозитов стало больше на 14,9 млрд грн (2%). Депозитный портфель в национальной валюте составляет 736,9 млрд. грн. Средняя депозитная ставка для гривны упала на 0,4 и. п. до 12,9% годовых.

По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц, по состоянию на 1 мая 2024 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физлиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1,24 трлн грн. Это на 15,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало мая вклады в национальной валюте составили 801,6 млрд. грн. (+12,5 млрд. грн. за апрель).