С начала большой войны в россии открылось более 16 тысяч компаний с иностранными участниками

16 533 компании с иностранными участниками из 143 стран было зарегистрировано в россии за почти два с половиной года полномасштабной войны. Аналитики R&D центра YouControl проанализировали данные ЭГРЮЛ и определили десятку компаний с иностранными участниками по размеру уставного капитала.

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Взносы в уставные капиталы компаний за этот период составляют более 240 млрд. рублей или почти $2,7 млрд. Крупнейшими инвесторами в российскую экономику стали физические и юридические лица из Беларуси и Китая.

Иностранный бизнес в россии: в фаворитах Московская, Смоленская области и Санкт-Петербург

С 24 февраля по 31 декабря 2022 года включительно в россии зарегистрировалось 5541 юрлицо, за 2023 год — 7735, за 5 месяцев 2024-го — 3257 юрлиц с иностранными участниками.

Лидерами среди регионов россии по количеству зарегистрированных компаний с иностранным капиталом стала Москва (8771) и Московская область (1231), что совокупно составляет более 60% от числа изучаемых предприятий.

Около 10% (1628) зарегистрированы в Смоленской области, граничащей с республикой Беларусь, участниками этих компаний являются преимущественно граждане Беларуси. Местом регистрации почти 6% вновь фирм (960) стал Санкт-Петербург.

Половина из исследуемых компаний — 8598 юрлиц работают в торговой сфере, 1950 фирм задействованы в строительстве. Еще 1058 российских компаний с иностранными участниками оказывают административные и сопутствующие дополнительные услуги. Перерабатывающей промышленностью занимаются 1048 фирм из проанализированного списка.

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Участниками 16 533 вновь российских компаний с начала полномасштабного вторжения россии в Украину стали физические и юридические лица из 143 стран мира.

В некоторых предприятиях участниками являлись юридические лица и/или физические лица из разных стран одновременно. Участниками 5131 компании стали представители из республики Беларусь. Совладельцами чуть более 22% компаний (3763) стали граждане Китая и китайские юридические лица.

Также активно участвовали в создании русских компаний физические и юридические лица из Кыргызстана (1695), Казахстана (1063) и Узбекистана (889). Более 1000 фирм зарегистрировано с участием представителей из Турции (519) и Армении (542).

Инвесторов из европейских стран меньше, но, к сожалению, они и их более 700. В частности, 120 предприятий с представителями из Молдовы, 88 — из Латвии, 87 — из Германии, 73 — из Италии и 73 — из Сербии. Участниками около 200 российских компаний стали преимущественно юридические лица из оффшорных зон. Больше всего из Кипра — 120 компаний.

Крупнейшие компании с иностранными участниками в россии по размеру уставного капитала

Зарегистрированное в декабре 2023 года ООО Холдинг ВВСС с уставным капиталом в 169 млрд рублей является управляющей компанией аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. В материале издания «Корреспондент.net» «РФ экспроприировала у иностранных инвесторов аэропорт в Санкт-Петербурге» за 1 декабря 2023 года, отмечено, что аэродром Пулково с 2009 года находился в управлении консорциума, одним из инвесторов которого является немецкая компания Fraport, которую лишили права управления долей в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, что предусмотрено указом президента страны-агрессора об экспроприации бизнеса, контролируемого иностранными инвесторами.

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, известная как Fraport, является немецкой транспортной компанией, управляющей аэропортом Франкфурта во Франкфурте на Майне и имеет интересы в эксплуатации нескольких других аэропортов по всему миру.

Еще 24,99% уставного капитала «Холдинга ВВСС» принадлежит компании из Катара « Ф З Холдинг ЛЛС».

Участником МК ООО «АЛРУ», зарегистрированной в Калининграде и имеющей уставный капитал более 27 млрд рублей, является юридическое лицо из ОАЭ Neo Metals Holding Limited. По информации «Интерфакса» «Связанные с GeoProMining компании зарегистрировались в Калининградский САР» за 19.04.2024 года, компания «Алру» связана с российским предпринимателем Романом Троценко, попавшим под санкции СНБО в октябре 2022 года.

Кипрская компания Ratado Holding Limited является участником МК ООО «ЛОМНИА», имеющего 10,2 млрд рублей уставного капитала, и МК ООО «СТАРГЛАНС» с уставным капиталом в 4,2 млрд рублей. Ratado Holding Limited является одним из кредиторов O1 Group Limited. O1 Group Limited ранее была главной в бизнесе Бориса Минца, владевшей акциями O1 Properties, в которой среди активов — офисы класса, А в Москве, комплекс «Белая площадь» и другая элитная недвижимость, а также финансовой группой «Будущее», где основной актив — негосударственный пенсионный фонд «Будущее».

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ЛОГИСТИКА» с уставным капиталом в 2,5 млрд рублей, является совместным предприятием российской государственной корпорации «Росатом» и «ДИ ПИ УОРЛД РАША ФЗЕ» из ОАЭ. В материале «Интерфакса» «Росатом» и DP World создали СП для транзитных контейнерных перевозок по СМП" за 24.10.2023 указано, что DP World — это одна из крупнейших в мире логистических компаний, подконтрольная правительству ОАЭ.

Владельцем 100% уставного капитала российской компании МК ООО «ЧЕЙНЛОРД» является кипрский оффшор GUNILLA LIMITED. По информации «Интерфакса» «Новые связанные с девелопером Vos'hod компании стали резидентами САР в Калининграде» за 26.09.2023 года, «Чейнлорд» связывают с московским девелопером Vos'hod. Издание «Ведомости» в материале «У московского девелопера элитной недвижимости Vos'hod появился проект в Санкт-Петербурге» за 01.02.2023 года, пишет, что Vos'hod основан акционером O1 Properties — кипрской компанией Riverstretch Trading & Investments и бывшей гендиректором Будущее Мариной Рудневой для инвестиций в элитную недвижимость.

Собственником 99% уставного капитала ООО «АГРОИНВЕСТ» почти в 1,5 млрд рублей является Grenaldi Limited из Гонконга. Карен Ванецян имеет связь с «Агроинвестом» как основатель компании. В 2023 году холдинг Exoil Group господина Ванецяна приобрел активы американской компании Bunge в россии, среди которых бренд подсолнечного масла «Олейна». К слову, американская компания Bunge вышла с российского рынка после начала полномасштабного вторжения.

Кипрская компания PANALAND LIMITED является владельцем 99,99% уставного капитала ООО «ПАНАЛЕНД». Последнее в свою очередь является собственником 9,99% уставного капитала ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ». Это российское представительство итальянского концерна Pirelli, занимающегося производством автомобильных шин. С началом полномасштабной войны Pirelli приостановил инвестиции в россию, кроме тех, что связаны с безопасностью.

Налоги

Сумма налогов, уплаченных всеми иностранными компаниями, работающими в россии, в 2022—2023 годах может составить $20 млрд в год, согласно новому отчету международной коалиции гражданского общества B4Ukraine.

В материале «Интерфакса» «Количество действующих в рф компаний в 2023 году выросло впервые с 2015 г.» за 12 января 2024 года речь идет о том, что количество зарегистрированных коммерческих предприятий в россии на конец 2023 года составляет 3,2 млн компаний.

Количество вновь компаний в россии за период полномасштабного вторжения составляет 0,5% от общего количества. Однако общая сумма уставных капиталов всех проанализированных предприятий составляет почти 275 млрд рублей, а средняя доля иностранных инвесторов — 88%.

Соответственно, вклад в российскую экономику иностранных компаний и физических лиц в виде вкладов в уставные капиталы предприятий за исследуемый период составляет более 240 млрд рублей или почти $2,7 млрд.

Для понижения санкционного давления россия возможно развивает собственные особые административные районы, куда переводят компании из иностранных оффшорных юрисдикций.

Но в то же время это свидетельствует о том, что у россиян до сих пор есть активы, зарегистрированные за рубежом, которые так и не были заблокированы с начала полномасштабного вторжения.

Также на наличие зарегистрированных иностранных активов у представителей из россии указывают публикации российских СМИ, связывающие иностранных участников компаний с гражданами российской федерации.