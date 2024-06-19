Новая почта открыла отделения в чешских городах Пльзень и Пардубице. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая почта открыла два новых отделения в Чехии
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В новых отделениях пользователи могут получить и отправить
посылки весом до 30 кг до или из Украины, а также в/из любой европейской страны, где есть отделение Новой почты (в настоящее время кроме Молдовы, Румынии и Великобритании).
Теперь для клиентов в Чехии доступны отделения Новой почты в 5 городах: Прага, Брно, Либерец, Пльзень и Пардубице.
Отделение в Пльзень работает по адресу Mikulášské нам. 630/2, 326 00, а в городе Пардубице — по адресу: Sladkovského 458, 530 02. Оба отделения открыты с понедельника по субботу. Срок доставки из Украины — от 5 рабочих дней.
Также клиенты могут заказать доставку курьером по любому адресу в Пльзене или Пардубице. Доставка курьером оплачивается дополнительно.
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Новая почта в Европе
Новая почта уже открыла отделения в 13 странах Европы, а именно Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Испании, Венгрии, Молдове и Великобритании.
Комментарии - 3
Все банально просто, зазвичай в таких випадках кажуть «не подобається — користуйся послугами інших», не підходить Нова Пошта — користуйся Укрпоштою або Meest, а так, виходить користуватися Новою поштою бажання маєш, але з умовами не згоден, ну можна не користуватися їх послугами і все) Вони можуть завтра і 50% зробити комісію, якщо забажають і ну на жаль, це буде їх право, а твоє право як клієнта обирати чиїми послугами ти будеш користуватися.
Тут можна робити заклики до депутатів на форумах і кричати на всіх підряд, або просто користуватися поштовим оператором в котрого розмір комісії тебе задовільняє, все просто.