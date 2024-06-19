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19 июня 2024, 15:31 Читати українською

Новая почта открыла два новых отделения в Чехии

Новая почта открыла отделения в чешских городах Пльзень и Пардубице. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая почта открыла отделения в чешских городах Пльзень и Пардубице.
Фото: Новая почта

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В новых отделениях пользователи могут получить и отправить
посылки весом до 30 кг до или из Украины, а также в/из любой европейской страны, где есть отделение Новой почты (в настоящее время кроме Молдовы, Румынии и Великобритании).

Теперь для клиентов в Чехии доступны отделения Новой почты в 5 городах: Прага, Брно, Либерец, Пльзень и Пардубице.

Отделение в Пльзень работает по адресу Mikulášské нам. 630/2, 326 00, а в городе Пардубице — по адресу: Sladkovského 458, 530 02. Оба отделения открыты с понедельника по субботу. Срок доставки из Украины — от 5 рабочих дней.

Также клиенты могут заказать доставку курьером по любому адресу в Пльзене или Пардубице. Доставка курьером оплачивается дополнительно.

Читайте также: Новая почта запустила доставку между странами Европы

Новая почта в Европе

Новая почта уже открыла отделения в 13 странах Европы, а именно Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Испании, Венгрии, Молдове и Великобритании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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torn
torn
19 июня 2024, 15:58
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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tckgoblinu
tckgoblinu
19 июня 2024, 16:09
#
Ну тут заклики до НБУ, Антимонопольного комітету, Кабміну і депутатів, ті до кого ти звертаєшся — не побачать.

Все банально просто, зазвичай в таких випадках кажуть «не подобається — користуйся послугами інших», не підходить Нова Пошта — користуйся Укрпоштою або Meest, а так, виходить користуватися Новою поштою бажання маєш, але з умовами не згоден, ну можна не користуватися їх послугами і все) Вони можуть завтра і 50% зробити комісію, якщо забажають і ну на жаль, це буде їх право, а твоє право як клієнта обирати чиїми послугами ти будеш користуватися.

Тут можна робити заклики до депутатів на форумах і кричати на всіх підряд, або просто користуватися поштовим оператором в котрого розмір комісії тебе задовільняє, все просто.
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torn
torn
19 июня 2024, 17:08
#
Якщо компанія займає 35 % ринку, не кажучи вже про більше 70%, як зараз у Нова пошта, то держава повинна регулювати «їх право зробити» і відповідні структури у нас є.
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