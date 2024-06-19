Новая почта открыла два новых отделения в Чехии

Новая почта открыла отделения в чешских городах Пльзень и Пардубице. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В новых отделениях пользователи могут получить и отправить

посылки весом до 30 кг до или из Украины, а также в/из любой европейской страны, где есть отделение Новой почты (в настоящее время кроме Молдовы, Румынии и Великобритании).

Теперь для клиентов в Чехии доступны отделения Новой почты в 5 городах: Прага, Брно, Либерец, Пльзень и Пардубице.

Отделение в Пльзень работает по адресу Mikulášské нам. 630/2, 326 00, а в городе Пардубице — по адресу: Sladkovského 458, 530 02. Оба отделения открыты с понедельника по субботу. Срок доставки из Украины — от 5 рабочих дней.

Также клиенты могут заказать доставку курьером по любому адресу в Пльзене или Пардубице. Доставка курьером оплачивается дополнительно.

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Новая почта в Европе

Новая почта уже открыла отделения в 13 странах Европы, а именно Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Испании, Венгрии, Молдове и Великобритании.