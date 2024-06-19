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19 июня 2024, 13:54 Читати українською

Дефицит валюты в Украине сохраняется — НБУ

Национальный банк остается основным участником валютного рынка, компенсируя из резервов дефицит валюты. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности за июнь.

Национальный банк остается основным участником валютного рынка, компенсируя из резервов дефицит валюты.
Фото: НБУ

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Как отмечается в отчете, с октября 2023 года НБУ перешел в режим управляемой гибкости обменного курса, сопровождавшийся рядом валютных послаблений. Вместе эти решения несколько оживили рынок и увеличили его ликвидность.

«Однако заметный дефицит валюты сохраняется. НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции — основным балансирующим механизмом. НБУ и дальше компенсировать структурный дефицит валюты на рынке», — говорится в отчете.

В то же время, дальнейшее поступление международной помощи и накопленный объем международных резервов предоставляют Национальному банку необходимый запас прочности, чтобы сохранять активное присутствие на валютном рынке и минимизировать чрезмерную его волатильность.

По данным регулятора, прибыль банков от купли-продажи валюты сократилась на треть в годовом исчислении вследствие сужения курсовых спредов. Его доля в операционном доходе банков сократилась до довоенного уровня — около 5%.

Нацбанк с октября 2023 г. перешел в режим «управляемой гибкости» курса и контролирует ситуацию на межбанковском рынке, снижая или повышая курс интервенций.

С начала года НБУ продал на межбанке $12,7 млрд. Эти расходы компенсируются за счет международной помощи Украине. Банки продают валюту населению с комиссией, поэтому наличный курс несколько выше курса межбанка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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