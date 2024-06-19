Запуск премаркетов для альтокинов на Coinbase и падение продаж NFT: что нового на крипторынке

В июне объем продаж в секторе NFT упал более чем на 80%

С начала июня 2024 года объем продаж в секторе NFT сократился со $141,6 млн. до $23,78 млн. — на 83,2%. Об этом свидетельствуют данные CryptoSlam. В то же время, пороговая стоимость токенов из крупнейших коллекций опустилась ниже 10 ETH.

По данным портала, просадка наблюдалась в течение всего месяца. Количество транзакций оставалось в пределах от 1,3 млн до 1,4 млн. Для сравнения, в апреле и мае этот показатель неоднократно превышал 2 млн, в феврале — 2,5 млн.

Просадка в начале этой недели, 16−18 июня 2024, совпала с падением пороговой стоимости токенов из категории «голубых фишек».

В частности, пороговая стоимость NFT проектов Pudgy Penguins и Bored Ape Yacht Club упала ниже 10 ETH. По состоянию на 18 июня, она составляет 8,55 ETH и 9,2 ETH соответственно согласно Blur.

Из топ-5 NFT-коллекций на этом маркетплейсе только одна отличилась положительной динамикой — Milady.

Coinbase запустит премаркеты для альтоинов

Биржа криптодеривативов Coinbase International запустит торги бессрочными контрактами на альтокины перед их листингом на основной платформе.

Площадка повторит опыт конкурентов вроде Binance, Bybit, Bitget и OKX, создав свой лаунчпад.

«Когда базовый токен запустят на соответствующих спотовых биржах, инструмент превратится в стандартный бессрочный контракт», — говорится в сообщении.

Продукт будет доступен для институциональных инвесторов через Coinbase International и розничных трейдеров через Coinbase Advanced.

Для схожих договоров установят начальную маржу в размере 50% либо двукратное кредитное плечо.

Лимит условной позиции будет составлять $50 000 на токен.

Представители площадки предупредили, что «учитывая высокорисковый характер лаунчпадов, эти рынки более подвержены снижению ликвидности, повышенной волатильности и риску ликвидации».

На подобные инструменты не распространяется действие программы по поддержанию ликвидности биржи, что приводит к дополнительным рискам автоматического закрытия позиций.

Bitmain расширила линейку биткоин-майнеров Antminer S21

Компания Bitmain на конференции World Digital Mining Summit в Лас-Вегасе представила новую модель биткоин-майнера серии Antminer S21 с энергоэффективностью до 12 J/TH.

Согласно заявленной спецификации, S21 XP в версии с воздушным охлаждением генерирует хешрейт 270 TH/s при потребляемой мощности 3645 W и энергозатрат 13,5 J/TH.

Вариант модели S21 XP Hyd с гидроохлаждением имеет показатели 473 TH/s, 5976 W и 12 J/TH соответственно.

Эти устройства компания предложила к предзаказу с индивидуальными скидками по цене $21,5 за TH/s. После окончания акции стоимость майнеров вырастет до $30,6 за TH/s. Поставки ожидаются в четвертом квартале 2024 года и начале следующего.

По данным Hashrate Index, текущие рыночные цены на майнеры с энергоэффективностью не менее 25 J/TH составляют $12,41 за TH/s.

Налоговая служба Бразилии запросит у иностранных криптобирж данные об их деятельности

Федеральная налоговая служба Бразилии (RFB) планирует собрать данные о деятельности иностранных криптовалютных бирж на территории государства. Об этом сообщает Reuters.

Ведомство намерено в ближайшее время оформить официальный запрос и вызвать к себе представителей этих компаний.

По имеющейся информации, власти хотят выяснить, не нарушают ли криптобиржи законодательство страны в процессе ведения своей деятельности. Налоговую службу также интересует взаимодействие компаний с местными поставщиками услуг виртуальных активов.

«Нас беспокоит то, как они работают здесь, есть ли здесь какие-либо незаконные действия или нет. Нас также беспокоит наличие подлежащей налогообложению информации о бразильском богатстве», — заявила заместитель секретаря по инспекциям в RFB Андреа Чавес.

Среди криптовалютных бирж, ведущих деятельность на территории Бразилии, но не базирующихся там, значатся:

Интерес к области цифровых активов со стороны RFB растет на фоне всплеска активности местных пользователей. С января по июль 2023 года граждане Бразилии задекларировали $24,6 млрд в криптовалюте. Это на 36% больше, чем за предыдущий отчетный период, согласно данным налоговой службы.

По заявлению ведомства, $2,6 млрд от упомянутой суммы приходится на иностранные криптобиржи. По сравнению с аналогичным периодом 2022 показатель вырос на 51,2%.

Согласно информации аналитической компании Kaiko, с января по апрель 2024 года объем торгов криптовалютами в паре с бразильским реалом (BRL) достиг $6 млрд.