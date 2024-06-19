Автопроизводители Китая просят о введении зеркальных тарифов против ЕС

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путём повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем. Об этом сообщает Reuters.

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На закрытой встрече, в которой также приняли участие европейские автопроизводители, китайские автомобильные компании предложили властям повысить тарифы на большие автомобили с бензиновыми двигателями, импортируемыми из Европейского Союза.

Приближенный к китайскому правительству автомобильный исследовательский центр предлагает Китаю поднять импортные пошлины на большие автомобили с бензиновым двигателем до 25%.

Для сравнения, текущий импортный тариф Китая на автомобиле составляет 15%.