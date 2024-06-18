Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, рассказывает, почему вы никогда не заработаете 14% годовых в долларах в Украине на инвестициях в недвижимость.
Ложная реклама: Почему вы никогда не заработаете 14% годовых в долларах на недвижимости (видео)
- Почему вы никогда не заработаете 14% годовых в долларах
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Источник: Минфин
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