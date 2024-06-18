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18 июня 2024, 16:45 Читати українською

Ложная реклама: Почему вы никогда не заработаете 14% годовых в долларах на недвижимости (видео)

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, рассказывает, почему вы никогда не заработаете 14% годовых в долларах в Украине на инвестициях в недвижимость.

  • Почему вы никогда не заработаете 14% годовых в долларах
  • Как рассчитать выгодность инвестиции
  • Стоимость инвестиции
  • Гривна-доллар
  • Ликвидность инвестиции

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
PanMykola
PanMykola
18 июня 2024, 17:14
#
4−5% годовых в долларе — вот реальные цифры доходов с долгосрочной аренды в довоенной Украине.
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0
Moonlighter
Moonlighter
18 июня 2024, 17:55
#
Сегодня в Киеве на многих объектах можно получить 6% и выше. В довоенное время эти же объекты давали 8% и выше. И это я считал покупку уже готовой квартиры с ремонтом на сегодняшний день. Если брать под ремонт или вообще на этапе строительства, то % будет еще чуть выше.
+
+38
Mini Mi
Mini Mi
18 июня 2024, 17:58
#
4−5% в долларе можно заработать и без влезания в рисковые операции с недвигой
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