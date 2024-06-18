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18 июня 2024, 19:13 Читати українською

Приватизация принесла в госбюджет с начала года почти 1 миллиард

Фонд государственного имущества в январе-мае 2024 года продал на приватизационных аукционах 181 объект государственной собственности на общую сумму 965,17 млн. грн. Об этом говорится в дайджесте деятельности Фонда, которым поделился народный депутат Алексей Мовчан.

Фонд государственного имущества в январе-мае 2024 года продал на приватизационных аукционах 181 объект государственной собственности на общую сумму 965,17 млн.
Фото: НБУ

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За пять месяцев Фонд госимущества реализовал на приватизационных аукционах 181 объект, из которых 31 был приватизирован в мае.

В мае 2024 года сумма поступлений в государственный бюджет Украины от приватизации объектов государственной собственности составила 93,85 млн грн ($2,32 млн).

За период с 1 января 2024 по 31 мая 2024 от приватизации объектов государственной собственности в государственный бюджет Украины перечислено 965,17 млн грн ($23,83 млн).

По состоянию на 31 мая в перечне объектов малой приватизации находилось 1376 активов.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд государственного имущества рассчитывает, что крупная приватизация начнется во втором полугодии 2024 года. Под нее будут подпадать активы стоимостью более 250 млн грн.

Источник: Минфин
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