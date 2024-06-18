Американский производитель электромобилей Fisker подал заявление о банкротстве

Американская компания Fisker, производящая электромобили, объявила о банкротстве после того, как переговоры с крупным автопроизводителем по инвестициям завершились без соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В заявлении о банкротстве, поданном 17 июня в штате Делавер, Fisker указала активы на сумму от $500 млн до $1 млрд и обязательства на сумму от $100 до $500 млн. Представление заявления о банкротстве защищает Fisker от кредиторов, пока компания разрабатывает план погашения долгов.

Производитель электромобилей добивался банкротства после того, как ранее объявил о более низких, чем ожидалось, доходах и планах по сокращению на 15% своих работников.

В феврале в Fisker заявили, что, вероятно, возникнут «существенные сомнения» в его способности компании продолжать работу, если она не сможет привлечь большее финансирование.

Банкротство произошло, когда производители электромобилей пытаются адаптироваться к замедлению продаж в США и Европе. Хотя энтузиазм по отношению к электрокарам остается сильным, ожидается, что почти 60% мировых продаж электромобилей в 2024 году будет приходиться на Китай.

Вслед за Fisker обанкротились несколько других компаний по производству электромобилей, в том числе Charge Enterprises, устанавливающая зарядные станции для электромобилей. В прошлом году производители электромобилей Lordstown Motors и Proterra также объявили о банкротстве.