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18 июня 2024, 14:48 Читати українською

Американский производитель электромобилей Fisker подал заявление о банкротстве

Американская компания Fisker, производящая электромобили, объявила о банкротстве после того, как переговоры с крупным автопроизводителем по инвестициям завершились без соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

Американская компания Fisker, производящая электромобили, объявила о банкротстве после того, как переговоры с крупным автопроизводителем по инвестициям завершились без соглашения.
Фото: Fisker

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В заявлении о банкротстве, поданном 17 июня в штате Делавер, Fisker указала активы на сумму от $500 млн до $1 млрд и обязательства на сумму от $100 до $500 млн. Представление заявления о банкротстве защищает Fisker от кредиторов, пока компания разрабатывает план погашения долгов.

Производитель электромобилей добивался банкротства после того, как ранее объявил о более низких, чем ожидалось, доходах и планах по сокращению на 15% своих работников.

В феврале в Fisker заявили, что, вероятно, возникнут «существенные сомнения» в его способности компании продолжать работу, если она не сможет привлечь большее финансирование.

Банкротство произошло, когда производители электромобилей пытаются адаптироваться к замедлению продаж в США и Европе. Хотя энтузиазм по отношению к электрокарам остается сильным, ожидается, что почти 60% мировых продаж электромобилей в 2024 году будет приходиться на Китай.

Вслед за Fisker обанкротились несколько других компаний по производству электромобилей, в том числе Charge Enterprises, устанавливающая зарядные станции для электромобилей. В прошлом году производители электромобилей Lordstown Motors и Proterra также объявили о банкротстве.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
18 июня 2024, 15:02
#
Китай складає велику конкуренцію, яку не всі витримують. Заборонити все китайське теж не вийде.
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