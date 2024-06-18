Япония выделит $188 миллионов бизнесу Украины

Министерство экономики Украины и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) запускают проект по трансферу японских технологий в Украину за финансирование Японии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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«Это возможность для бизнеса получить грант до $10 млн. Общий бюджет проекта составляет $188 млн», — говорится в сообщении.

Проект направлен на поддержку восстановления зеленой и долгосрочного устойчивого развития Украины путем передачи технологий, наращивания потенциала и совместного создания предприятий в ключевых отраслях промышленности.

Для кого этот проект

Секторы, поддерживаемые в рамках проекта:

agro-tech, цепи создания стоимости и управления водными ресурсами;

производство биомассы и неиспользованных первичных продуктов и развитие циркулярной экономики;

цифровая трансформация, активное использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), аналитики данных и искусственного интеллекта;

стали энергетические системы, энергосбережение, промышленная декарбонизация, управление энергетической инфраструктурой и смягчение и адаптация к климатическим рискам;

зеленый водород/аммиак;

повышение производительности малого и среднего предпринимательства и tech-решения в сфере smart-логистики;

med-tech, телемедицина и медицинские услуги.

Регистрация

Украинцев призвали присоединиться к брифингу по условиям подачи заявок на финансирование. Конечный срок регистрации — среда, 19 июня. Вебинар состоится 19 июня в 9:30 по киевскому времени.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали в Италии двустороннее соглашение о безопасности, в рамках которого в течение 2024 года Япония предоставит Украине $4,5 млрд и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения.