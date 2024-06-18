Венгрия легализует украинцев, которые не могут восстановить паспорт во время военного положения

Украинцы смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение и в течение полугода после его завершения. Об этом говорится в указе от 14 июня об урегулировании действительности загранпаспортов граждан Украины, передает Европейская правда.

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Что известно

Так, документ определяет, что удостоверение личности за границей считается действительным во время введенного в Венгрии чрезвычайного положения.

Таким образом при оформлении вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, потерявшего действительность, считается действующим и вид на жительство может быть выдано — в том числе в течение шести месяцев после прекращения чрезвычайного положения в Венгрии.

В то же время, эта норма не действительна во время процедуры получения гражданства Венгрии.

Чрезвычайное положение

В мае 2022-го венгерское правительство объявило режиму чрезвычайного положения из-за войны в Украине и с тех пор его регулярно продолжали.