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18 июня 2024, 12:34 Читати українською

Спрос украинцев на б/у автомобили из США существенно вырос. Какие марки выбирают в Украине

В мае в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. подержанных легковушек из США. Каждая пятая подержанная легковушка, которая в мае перешла на украинские номера была из США. Об этом отметили в Укравтопроме.

В мае в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс.
Фото:depositphotos

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Рост спроса

По сравнению с маем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом подпрыгнул почти в 2,5 раза.

Наибольшую долю из этого количества (46%) составляли машины с бензиновыми двигателями, более трети (34%) — электромобили, гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%, остальные — дизельные авто.

Топ-5 подержанных авто

В пятерку самых популярных подержанных авто, изготовленных в США попали:

  • Tesla Model 3 — 396 единиц;
  • Tesla Model Y — 311;
  • Ford Escape — 279;
  • Jeep Cherokee — 233;
  • Volkswagen Passat — 224.

Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составлял 5,9 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
18 июня 2024, 13:17
#
А крипта допомагає придбати — обійшовши недолугі обмеження НБУ.
+
+13
Genna Smatko
Genna Smatko
18 июня 2024, 13:34
#
У нас і свого металолому вистачає так і пре з росії.
+
0
Anatoll France
Anatoll France
18 июня 2024, 14:22
#
Ще одна дирка витоку валюти яку треба негайно закривати!
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