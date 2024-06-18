Спрос украинцев на б/у автомобили из США существенно вырос. Какие марки выбирают в Украине

В мае в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. подержанных легковушек из США. Каждая пятая подержанная легковушка, которая в мае перешла на украинские номера была из США. Об этом отметили в Укравтопроме.

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Рост спроса

По сравнению с маем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом подпрыгнул почти в 2,5 раза.

Наибольшую долю из этого количества (46%) составляли машины с бензиновыми двигателями, более трети (34%) — электромобили, гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%, остальные — дизельные авто.

Топ-5 подержанных авто

В пятерку самых популярных подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model 3 — 396 единиц;

Tesla Model Y — 311;

Ford Escape — 279;

Jeep Cherokee — 233;

Volkswagen Passat — 224.

Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составлял 5,9 года.