В мае в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. подержанных легковушек из США. Каждая пятая подержанная легковушка, которая в мае перешла на украинские номера была из США. Об этом отметили в Укравтопроме.
Спрос украинцев на б/у автомобили из США существенно вырос. Какие марки выбирают в Украине
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Рост спроса
По сравнению с маем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом подпрыгнул почти в 2,5 раза.
Наибольшую долю из этого количества (46%) составляли машины с бензиновыми двигателями, более трети (34%) — электромобили, гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%, остальные — дизельные авто.
Топ-5 подержанных авто
В пятерку самых популярных подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model 3 — 396 единиц;
- Tesla Model Y — 311;
- Ford Escape — 279;
- Jeep Cherokee — 233;
- Volkswagen Passat — 224.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составлял 5,9 года.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 3