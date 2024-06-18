Графики отключения света отменены до 15:00. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Укрэнерго отменило графики отключений до 15:00
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Отмена графиков
«По информации от „Укрэнерго“, сегодня до 15:00 будем без отключений электричества», — сообщили в ДТЭК.
С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что 18 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00.
Источник: Минфин
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