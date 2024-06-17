НБУ оштрафовал CreditKasa за нарушение требований к рекламе

Национальный банк оштрафовал ООО «Укр Кредит Финанс» (ТМ CreditKasa ) на 85 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг в части, регулирующей рекламу в сфере финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Что нарушила финкомпания

Речь идет о нарушении требований Законов Украины «О потребительском кредитовании» и «О рекламе», а также Положение об информационном обеспечении финансовыми учреждениями потребителей по предоставлению услуг потребительского кредитования в части рекламы потребительского кредита.

Отмечается, что Национальный банк применил к ООО «Укр Кредит Финанс» меру воздействия в виде штрафа в минимальном размере 85 000 грн.