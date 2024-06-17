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17 июня 2024, 14:44 Читати українською

Австралийская фондовая биржа начнет торги акциями ETF на базе биткоина

Первый спотовый биржевой биткоин-фонд (ETF) выходит на торги на Австралийскую фондовую биржу (ASX). Допуск к торгам получил продукт VanEck Bitcoin ETF от управляющего активами VanEck, сообщает Bloomberg.

Первый спотовый биржевой биткоин-фонд (ETF) выходит на торги на Австралийскую фондовую биржу (ASX).
Фото:equity.today

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Что известно

Так называемые спотовые ETF в отличие от фьючерсных, которые уже существовали в США, Гонконге и Австралии, подразумевают поставку базового актива, то есть прямую покупку криптовалюты. Запуск подобных фондов в США в январе стал одной из главных предпосылок роста крипторынка в текущем году.

Ожидается, что за дебютом биткоин-ETF от VanEck последует запуск биткоин-фондов от BetaShares и DigitalX. Рассмотрение заявок этих эмитентов продолжается.

Читайте: Запуск спотовых Ethereum-ETF был перенесен на начало июля

Напомним

Первые биржевые фьючерсные фонды на базе биткоина были запущены два года назад, в 2022 году, на бирже CBOE Australia. Однако они не пользуются большой популярностью у инвесторов.

По результатам торгового дня 14 июня из биткоин-ETF в США инвесторы вывели $190 млн. Больше всего средств — $80 млн ушло из фонда FBTC компании Fidelity. Из фондов GBTC компании Grayscale и ARKB компаний Ark Invest и 21 Shares вывели соответственно $52 млн и $49 млн.

Объем средств под управлением биткоин-ETF оценивается в $57 млрд. Приток инвестиций в криптовалютные активы, по оценкам экспертов, на сегодняшний день составляет около $12 млрд.

Общий отток средств из фондов ориентированных на криптовалютные продукты в период с 10 по 14 июня составил $600 млн, что стало самым большим показателем с 22 марта 2024 года. Вероятно, причиной стало решение Федеральной резервной системы США (ФРС) сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25−5,5%.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США после долгих колебаний одобрила спотовые биржевые фонды на биткоин 11 января, а затем 24 мая на вторую криптовалюту — Ethereum. Приток средств инвесторов в биткоин-фонды стал одним из факторов достижения биткоином нового исторического максимума $74 тыс. в марте.

По информации Fox Business, председатель SEC Гэри Генслер ожидает финального одобрения заявок компаний на запуск спотовых ETF на базе Ethereum в США к концу лета. Речь идет о заявках компаний-претендентов по форме S-1. Их одобрение — часть бюрократической процедуры перед окончательным запуском ETF и выходом их акций на биржи.

По оценке инвестбанка JPMorgan запущенные 11 января спотовые биржевые биткоин-фонды не привлекут значительного объема нового капитала. Эксперты считают, что вместо этого в новые фонды будут перенаправлены средства из фьючерсных ETF, с криптобирж и других сервисов. Влияние притока средств в биржевые фонды на курс биткоина в банке считают преувеличенным.

Источник: Минфин
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