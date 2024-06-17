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17 июня 2024, 14:07 Читати українською

Работников агросектора будут бронировать на год

Чтобы создать условия безопасной уборки, работников аграрного сектора будут бронировать от мобилизации. Об этом сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время Black Sea Security Forum, передает «Суспільне».

Чтобы создать условия безопасной уборки, работников аграрного сектора будут бронировать от мобилизации.
Фото:depositphotos

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Что известно

По его словам, для безопасной деятельности аграриев приняли несколько решений по мобилизации:

«Первое — это автоматически пролонгированные существующие бронирования на три месяца без необходимости подачи пакета документов. Второе — дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев, до этого было шесть. Третье, по определенным профессиям, например, трактористы, агрономы, ветеринарные врачи, есть возможность бронировать то количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных», — отметил Высоцкий.

Общая норма бронирования, по словам чиновника, до 50%, но по определенным профессиям можно подать ходатайство с обоснованием увеличения этого количества.

Он добавил, что по определенным направлениям количество работников уменьшилось примерно до 20%. Это значит, что возросла нагрузка на остальные, потому что большая часть работников мобилизовалась. Наиболее нужные, по его мнению, и в агросекторе, и в Вооруженных силах — инженерные профессии: трактористы, машинисты, инженеры элеваторного оборудования.

В прошлом году из-за нехватки рабочих (трактористов, комбайнеров) в Одесской области работникам агросферы также предоставляли бронь от мобилизации. В ОВА приглашали всех желающих учиться нужным специальностям с помощью Центров занятости.

Напомним

Кабинет Министров внес изменения в постановление № 76, согласно которому работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики могут бронировать до 100% работников. Также вводится бронирование через портал «Дия».

Кроме того, для критических предприятий увеличили сроки бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и разрешили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями независимо от возраста и военного звания.

Источник: Минфин
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