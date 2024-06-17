Кабинет министров внес изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг. Отвечать пользователям будет искусственный интеллект. Об этом говорится в постановлении от 13 июня 2024 г. № 693 .
Кабмин разрешил использовать искусственный интеллект в «Дии»
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Что это значит
Документом разрешено использование технологий искусственного интеллекта на Портале «Дия».
Кроме того, пользователи будут получать информационную поддержку о порядке пользования Порталом Дия «в частности с использованием технологий искусственного интеллекта».
Также постановлением предусмотрено посредством Портали «Дии» внесение в центральную базу данных электронной системы здравоохранения медицинской и другой информации о пользователе, в электронной форме, просмотр такой информации и обмен ею.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Немає закону і визначення що таке ШІ в Українському законодавстві. Більш того, немає ніякого ШІ, а те що є то генеративні текстові мережі.