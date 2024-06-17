Кабмин разрешил использовать искусственный интеллект в «Дии»

Что это значит

Документом разрешено использование технологий искусственного интеллекта на Портале «Дия».

Кроме того, пользователи будут получать информационную поддержку о порядке пользования Порталом Дия «в частности с использованием технологий искусственного интеллекта».

Также постановлением предусмотрено посредством Портали «Дии» внесение в центральную базу данных электронной системы здравоохранения медицинской и другой информации о пользователе, в электронной форме, просмотр такой информации и обмен ею.