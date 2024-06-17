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17 июня 2024, 12:18 Читати українською

Кабмин разрешил использовать искусственный интеллект в «Дии»

Кабинет министров внес изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг. Отвечать пользователям будет искусственный интеллект. Об этом говорится в постановлении от 13 июня 2024 г. № 693 .

Кабинет министров внес изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг.

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Что это значит

Документом разрешено использование технологий искусственного интеллекта на Портале «Дия».

Кроме того, пользователи будут получать информационную поддержку о порядке пользования Порталом Дия «в частности с использованием технологий искусственного интеллекта».

Также постановлением предусмотрено посредством Портали «Дии» внесение в центральную базу данных электронной системы здравоохранения медицинской и другой информации о пользователе, в электронной форме, просмотр такой информации и обмен ею.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
17 июня 2024, 12:22
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Дія — це ж просто список виписок і справок. Яким чином туди можна імплементувати ШІ? Просто хайп на трендовій темі якийсь :)
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bonv
bonv
17 июня 2024, 12:46
#
Замість нелохів з непрофанами - штучний інтелект. Толку більше буде.
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godvinik
godvinik
17 июня 2024, 12:52
#
Шмагаль — кончений зі своїми постановами нелегітимними.

Немає закону і визначення що таке ШІ в Українському законодавстві. Більш того, немає ніякого ШІ, а те що є то генеративні текстові мережі.
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