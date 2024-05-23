Инфляция в Великобритании замедлилась до самого низкого уровня за три года

Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 2,3% в апреле, самого низкого уровня с 2021 года. Об этом пишет BBC.

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Что повлияло на понижение инфляции

В марте инфляция была на уровне 3,2%.

Замедление инфляции вызвано снижением цен на энергоносители на 27% в годовом выражении. В то же время, цены на газ упали на 38%.

Также дешевеют продукты питания, бытовая техника и другие товары. Но дорожает мобильная связь и арендная плата за жилье.

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Несмотря на снижение, инфляция все еще находится выше целевого уровня в 2%, на который ориентируется Банк Англии.

После публикации данных по инфляции, британский Центробанк намекнул, что процентные ставки, повышенные в последние годы для замедления роста цен, могут быть снижены уже этим летом.

Ставки составляют 5,25% — это самый высокий уровень за 16 лет.

Напомним

Стремительный рост цен на энергоносители являлся основной причиной высокой стоимости жизни в последние годы, создавая финансовое давление на домохозяйства и бизнес.

Мировые цены и цены на нефть выросли после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В Великобритании инфляция в октябре 2022 года выросла до 11% — наивысшего уровня за 40 лет.