Швейцарский онлайн-банк FlowBank объявили банкротом

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) запустило процедуру банкротства в отношении местного онлайн-банка FlowBank. Об этом пишет Forklog.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какая причина

«Эта мера стала необходимой, поскольку банк больше не располагает минимальным капиталом, необходимым для ведения бизнеса. Существуют также опасения, что банк имеет чрезмерную задолженность. Целью процедуры банкротства является защита вкладчиков», — говорится в сообщении.

#FINMA eröffnet Konkurs über die FlowBank SA: https://t.co/DGxN8mzde5

Informationen zum Konkursverfahren stellt die FINMA auf ihrer Webseite zur Verfügung: https://t.co/S00N1ASeVo pic.twitter.com/NkCOi88mB3 — Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (@FINMA_media) June 13, 2024

По мнению FINMA, руководство учреждения не смогло предпринять шаги для решения проблем.

Представители регулятора не увидели перспектив реструктуризации и заявили о необходимости ликвидировать FlowBank. Процедурой займется юридическая фирма Walder Wyss AG.

Напомним

Банк работал с 2020 года и предлагал услуги по криптовалютной торговле. Он выступал партнером Techteryx, эмитента стейблкоина TrueUSD. В марте 2023 года последний уже сталкивался с проблемами из-за закрытия Signature Bank.

В 2022 году управляющая цифровыми активами компания CoinShares приобрела долю 20,8% в FlowBank за 24,74 млн CHF (~$26,5 млн на тот момент). Вместе с предыдущими стратегическими инвестициями, сделанными в октябре 2021 года, фирма увеличила пакет акций банка до 29,3% с долей в праве голоса 32,06%.

Услугами FlowBank пользовалась Binance. В комментарии Bloomberg глава криптобиржи Ричард Тенг заявил, что в швейцарском учреждении «находится очень мало активов».